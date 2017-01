Golden Globes 2017: les tenues plus ou moins chics des gagnantes (PHOTOS)

Claire Foy est apparue pour venir chercher son trophée de meilleure actrice dans une série dramatique "The Crown" dans une robe qui ne nous a pas laissés indifférents. Entre les sequins roses et verts, et les manches bouffantes au dessus du coude, on peut dire que la belle a provoqué un fashion faux-pas lors de la soirée. Dommage pour celle qui affiche toujours des looks parfaits dans la série!

L’actrice de "How to Get Away With Murder" a été sacrée meilleure actrice pour un second rôle dans le film "Fences". Pour l’occasion, elle portait une robe jaune canari asymétrique. Une occasion de démontrer encore une fois, que même avec des formes, les couleurs chaudes ne sont pas à bannir !