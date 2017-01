Evan Rachel Wood avait une excellente raison de porter un costume aux Golden Globes

ADVERTISEMENT

Femmes, jeunes filles, le message de l'actrice star de "Westworld" est pour vous.

Aux Golden Globes, l'actrice américaine Evan Rachel Wood n'est pas passée inaperçue avec son costume sur-mesure dessiné par le jeune créateur Joseph Altuzarra. Elle n'est pas la première à porter les atours habituellement réservés aux hommes lors d'une cérémonie médiatique. Mais elle a accompagné ce geste d'un message fort, d'abord publié sur Instagram.

La star, nommée pour sa participation à la série "Westworld", a accompagné sa photo de l'extrait d'une interview donnée lors des Golden Globes.

"Je porte des robes à chaque fois, et j'adore les robes. Je n'essaie pas de protester contre les robes, mais je voulais m'assurer que les jeunes filles et les femmes savent que ce n'est pas une obligation d'en porter."

Elle a précisé lors de cette interview: "C'est ma troisième nomination, j'ai été six fois aux Golden Globes et j'ai porté une robe à chaque fois. (...) Je voulais aussi m'assurer que vous n'êtes pas obligées de porter une robe si vous n'en avez pas envie et que vous pouviez juste être vous-mêmes parce que vous méritez au moins cela. Alors, cette année, je me suis dit que j'allais rendre hommage à Marlène Dietrich et à Victor Victoria, et à David Bowie, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui (ndlr: le 8 janvier)."











Le message est passé. Et a peut-être trouvé un léger écho puisqu'une autre actrice portait également un costume lors de ces Golden Globes. Il s'agit de l'actrice Octavia Spencer nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle pour le film "Hidden figures" (traduit en français par "Les figures de l'ombre").











Dans le même ordre d'idée, on se souvient de Julia Roberts à Cannes, en 2016, qui avait ôté ses talons lors de la montée des marches. Cet acte avait été interprété comme une réponse à la polémique survenue l'année d'avant qui avait vu plusieurs actrices évincées d'une projection au motif qu'elles ne portaient pas de chaussures à talons.

La cause des femmes peut aussi avancer sur les tapis rouge.

