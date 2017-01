En entrevue au New York Times, lundi matin, Donald Trump a affirmé ne pas être surpris par les propos de Meryl Streep, une « partisane d'Hillary Clinton », qui l'a critiqué, hier, lors de la cérémonie des Golden Globes.

Trump a publié ces mots ce matin sur Twitter : « Meryl Streep, l'une des actrices les plus surestimées à Hollywood, ne me connaît pas, mais elle m'a attaqué hier soir aux Golden Globes. C'est un laquais d'Hillary Clinton qui a perdu gros. Pour la 100e fois, je ne me suis jamais moqué d'un journaliste handicapé. »

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....

