Vous le connaissez forcément en tant que Luke Skywalker, l'incontournable héros de la saga "Star Wars", mais Mark Hamill n'a pas seulement incarné le célèbre Jedi au cours de sa carrière. Au début des années 1990, l'acteur américain a rendu un autre personnage emblématique: le Joker, l'imprévisible adversaire du chevalier noir dans "Batman: la série animée".

Donnant un rire absolument démentiel et quelques répliques cultes au super vilain, Mark Hamill a ainsi créé un monument de la culture populaire aux États-Unis. Et en ce début d'année 2017, l'acteur a mis ses talents au service d'un nouveau projet: démontrer la violence des propos tenus par Donald Trump. Dans une séquence de 30 secondes, il lit donc avec la voix du Joker le message publié par le futur président américain pour "souhaiter" une bonne année.

Et comme le montre notre vidéo en tête d'article, le résultat est tout bonnement terrifiant. Mark Hamill n'est d'ailleurs pas le seul doubleur célèbre à chercher à tourner en ridicule les tweets du milliardaires. Depuis plusieurs années, Billy West le fait en effet avec la voix de Zapp Branningan, le militaire sexiste et inculte de la série "Futurama". Et sa version des vœux de Donald Trump est d'ailleurs particulièrement réussie...

Here you go; let's get a fresh start on the new year!@MAURICELAMARCHE #makeAmericaBrannigan pic.twitter.com/HBkjkThDLW

— Billy West (@TheBillyWest) 1 janvier 2017