L'industrie automobile a rendez-vous à Détroit à partir de ce 9 janvier, à l'occasion de l'ouverture de son salon automobile annuel. En pleine fièvre protectionniste de Donald Trump, les Etats-Unis ne pouvaient rêver meilleur timing pour accueillir ce salon.

En quelques semaines, le président élu américain a commis des tweets rageurs contre General Motors (GM), Ford et Toyota, soit les trois plus gros vendeurs de voitures sur le sol américain.

Il est plus que probable qu'il va saisir la vitrine qu'est le salon de Détroit, à partir de ce lundi, pour interpeller directement l'industrie qui a mis le cap au sud, alléchée par des subventions et une main d'oeuvre mexicaine bon marché.

En attendant de voir ce que le futur président des Etats-Unis réserve aux constructeurs automobiles, voici ce que les constructeurs ont dévoilé à leurs clients. La liste sera mise à jour à mesure que les nouveautés du salon seront dévoilées...

Volkswagen Tiguan Allspace



Brendan McDermid / Reuters

Ce modèle du Tiguan a été rallongé de 21 centimètres. Volkswagen s'immisce ainsi sur le marché des monospaces 7 places.

Volkswagen ID Buzz Concept



Reuters Photographer / Reuters

Ce concept de minibus électrique "I.D.Buzz" reprend les lignes du célèbre combi VW des années 60.

Le nouveau SUV Mercedes-Benz GLA 250



Mark Blinch / Reuters

Trois ans après son arrivée sur le marché, le SUV Mercedes voit son design (légèrement) remis au goût du jour.

La version 2018 du GMC Terrain



AFP

Cette nouvelle version du best seller de GMC a été dévoilée avec un look revisité, plus aérodynamique, et trois nouvelles motorisations turbos.

Le PDG de Waymo présente un minivan Chrysler Pacifica équipé d'un système de conduite autonome.



Reuters Photographer / Reuters

Waymo, la filiale automobile d'Alphabet (Google), espère déployer une flotte de ces fourgonnettes à conduite semi-autonome pour un service de covoiturage dès la fin de 2017.

