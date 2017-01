Voici comment on pourrait boire de l'alcool dans le futur

ADVERTISEMENT

Alcool et technologie font- ils bon ménage? Au Consumer Electronics Show (CES), qui se déroulait à Las Vegas du 5 au 8 janvier dernier, il n'y a pas que l'automobile qui a été mise à l'honneur. Certaines entreprises et startups ont misé sur l'alcool. Du vin, de la bière, ou un cocktail? Quelle que soit votre préférence, le salon d'électronique avait une solution pour étancher votre soif.

C'est d'abord le cas d'un appareil de «mixologie» vendu par la maison Opn, produit du Breakthrough Innovative Group, une cellule d'innovation du groupe de spiritueux Pernod Ricard. Cette machine fonctionne avec des alcools conditionnés dans une rangée de boîtes ayant la même taille que des livres, et synchronisées avec une application mobile qui aide les gens à sélectionner leurs cocktails et les guide dans la préparation. Chez Opn, on fait le pari du cocooning. «Les gens veulent de plus en plus "sortir" en restant chez eux», affirme Tristan Capelier à l'AFP.

Testé à Paris, Londres, Munich, Madrid et Moscou, avec des retours encourageants, il espère mettre l'appareil sur le marché au début de la prochaine année, en commençant par Paris, où l'entreprise est basée.

Bières et vins maison

Chez la startup française 10-vins, ce sont des verres de vin qui sont servis avec la «sommelière électronique» D-Vine. De gros tubes scellés contenant l'équivalent d'un verre de vin sont glissés dans le haut de la machine, qui se charge d'aérer le liquide et de le mettre à la bonne température afin de garantir que chaque cru est dégusté dans les conditions idéales.

La première génération de la D-Vine, sortie l'an dernier, s'est écoulée à 500 exemplaires en moins de deux mois. La deuxième génération, qui était présentée au CES devrait arriver sur le marché d'ici la fin de l'année. Elle dispose d'un écran tactile depuis lequel on peut obtenir des conseils sur quoi boire selon l'occasion, des accords mets/vins, ou encore préparer une commande de nouveaux flacons. Surpris par le succès de leur machine, D-Vine envisage d'élargir son catalogue de 35 références à plus de cent en se rendant dans les régions viticoles de Napa et Sonoma, près de San Francisco.

Chez AB, on propose pour 1050 dollars le Igulu Beer Robot. Après avoir récolté plus de 900 000 dollars sur Kickstarter auprès de plus de 1200 contributeurs, la machine était présente dans les couloirs du salon. Celle-ci, assez volumineuse et ressemblant à un four à micro-ondes, permet, grâce à un catalogue de plus de 100 ingrédients et recettes, de fermenter et de créer sa propre bière.

Pour 800 dollars de moins, PicoBrew, une autre startup, propose elle aussi sa machine avec des échantillons fabriqués avec son kit de bières à domicile.

Comme 10-vins, Picobrew fournit de petits sachets pré-mesurés («PicoPacks»). Chacun d'entre eux permet de brasser environ 5 litres de bière, et s'inspire de recettes de brasseries du monde entier avec lesquelles l'entreprise a passé des accords de licence. Distinction notable, PicoBrew propose à ses utilisateurs de créer leurs propres recettes en ligne. Celle-ci devraient être bientôt publiées et rémunérées selon son vice-président en charge du marketing, Donald Brewer (ça ne s'invente pas, «brewer» voulant dire en anglais «brasseur»).

Contrôler sa consommation d'alcool

Comment faire pour savoir si vous pouvez prendre la route après avoir bu vos cocktails, vins et bières maison? La startup BACtrack a imaginé un bracelet, appelé BACtrack Skyn, qui, connecté à Apple Watch, vous permet de surveiller 24/7 votre taux d'alcoolémie. Il anticipe même le degré d'alcoolémie que vous devriez atteindre après l'ingurgitation de votre dernier verre. Il a d'ores et déjà attiré l'attention des médecins qui voient dans ce bracelet électronique de nombreux avantages pour faire évoluer la science et comprendre un peu mieux comment notre corps réagit à la présence d'alcool.

À voir également :