Piétons Québec s'oppose au virage à droite au feu rouge partout dans la province

L'organisme Piétons Québec demande l'interdiction des virages à droite sur feu rouge partout au Québec.

Le co-porte-parole de Piétons Québec, Félix Gravel, dénonce du même coup les maires de l'agglomération de Montréal qui souhaiteraient autoriser ce virage à droite dans la métropole.

M. Gravel estime que les élus ont le devoir d'assurer un environnement sécuritaire aux piétons, et la permission de tourner à droite à un feu rouge va, selon lui, dans le sens contraire.

Piétons Québec qualifie cette approche d'irresponsable.

L'organisme clame que la fluidité automobile ne doit pas être l'unique critère qui conditionne le développement des villes. Déjà, selon Félix Gravel, "on a alloué de plus en plus d'espace aux automobiles, on a synchronisé les lumières et on a trop peu pensé aux piétons dans la conception des rues". Il rappelle que le feu rouge est un des rares éléments dédiés aux piétons et que "c'est le minimum à préserver pour la sécurité des déplacements".

M. Gravel conclut que la logique de fluidité automobile a rendu l'environnement de marche dangereux à plusieurs égards, comme en témoigne le nombre de morts et de blessés dramatiquement élevé partout au Québec. Piétons Québec presse ainsi tous les élus de prioriser la sécurité de leurs citoyens en maintenant l'interdiction du virage à droite sur feu rouge.