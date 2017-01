Rien n'empêchera ces nageurs de faire leur relais, pas même la neige

En sport, l'important c'est de participer. Certains ont pris cette maxime très, très à cœur. En déplacement, l'équipe de natation de l'université de Géorgie n'a pas pu se rendre à sa compétition à cause de chutes de neige importantes tombées en Virginie le 7 janvier. Mais les quatre compères ont décidé de faire leur relais tout de même.

Comment? En nageant dans la neige. La séquence a été publiée sur Twitter par l'un des membres de l'équipe avant de devenir virale sur la page Facebook de l'université. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, le dos crawlé semble être la nage la plus facile à faire dans la neige. Et même si on souffre un peu en imaginant se rouler dans la neige en maillot de bain à leur place, leur exploit est surtout très drôle.

When u get snowed into your hotel and can't make it to the meet ft. @GTSwimDive men's 4x50 snow medley relay @SwimWithIssues @swimswamnews pic.twitter.com/e72UQb9kk0

— Aidan Pastel (@AidanPastel) January 7, 2017