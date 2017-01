ADVERTISEMENT

En attendant les Oscars, ce sont les Golden Globes qui tiennent en haleine le tout Hollywood. La cérémonie est cette année animée par l’animateur Jimmy Fallon qui nous promet tout une soirée. Pas facile de se retrouver dans toutes les nominations. Voici nos prédictions des gagnants ce soir dans les catégories cinéma.

Meilleur film dramatique:

Bonne bataille en vue entre Manchester by the Sea et le drame Moonlight. Mais le premier devrait l’emporter, car il a le momentum.

Meilleure comédie ou film musical:

C’est presque écrit dans le ciel. Aucun suspense donc pour le chouchou des critiques depuis plusieurs mois La La Land.

Meilleur réalisateur:

Le jeune Damien Chazelle qui avait séduit les critiques en 2015 avec son drame musical Whiplash devrait cette fois obtenir le prix pour La La Land.

Meilleur acteur dans un film dramatique:

Encore là, joli duel entre Casey Affleck (Manchester by the Sea) et Denzel Washington (Fences). Ce dernier devrait sceller son retour au premier plan.

Meilleure actrice dans un film dramatique:

Pour sa performance assez hallucinante de Jackie Kennedy, Natalie Portman devrait logiquement repartir avec le prix.

Meilleur acteur dans une comédie:

Il y a deux Ryan et de surcroît deux Canadiens dans cette catégorie: Gosling et Reynolds. Pour son rôle de pianiste jazz dans La La Land, le premier devrait obtenir la distinction.

Meilleure actrice dans une comédie:

On vous le prédit. La partenaire de Gosling, Emma Stone dans La La Land, a la statuette en poche!

Meilleur acteur dans un second rôle:

Mahershala Ali dans Moonlight possède une longueur d’avance depuis plusieurs semaines.

Meilleure actrice dans un second rôle:

Même si Nicole Kidman vole le show dans le touchant Lion, c’est Viola Davis (Fences) qui devrait s’imposer ici.

Meilleur scénario:

Damien Chazelle devrait à nouveau sortir gagnant dans cette catégorie.

Meilleure musique:

S’il y a une catégorie où Arrival du Québécois Denis Villeneuve peut s’imposer, ce sera ici. La musique de Johan Johansson est tout simplement magnifique.

Meilleure chanson originale:

L’inoubliable chanson City of Stars de La La Land est déjà mythique. Encore un net avantage pour la comédie musicale signée Chazelle.

Meilleur film d’animation:

On aimerait beaucoup que Ma vie de courgette du Suisse Claude Barras l’emporte, mais le film d’animation Moana des studios Disney devrait sortir vainqueur.

Meilleur film étranger:

Il y a de la circulation dans cette section. Toutefois, Toni Erdmann, superbe film allemand de Maren Ade va sans doute surpasser le percutant Elle de Paul Verhoeven au fil d’arrivée.