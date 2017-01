ADVERTISEMENT

Le Musée de Saint-Boniface craint de devoir annuler ses activités prévues pour la journée Louis Riel. La direction du musée estime devoir prendre cette mesure en raison du manque de financement qui le touche.

La directrice du Musée de Saint-Boniface, Vania LaPrairie Gagnon, explique que le financement qu'elle reçoit de la Ville de Winnipeg est le même que celui qu'elle recevait en 2012, soit 450 000 $. Les coûts fixes pour opérer le musée étant en augmentation, il y a moins d'argent disponible pour la programmation et l'organisation d'évènements comme ceux entourant la journée Louis Riel.

De plus, le Musée de Saint-Boniface a comme politique d'ouvrir ses portes lors des jours fériés de la Fête du Canada et de la journée Louis Riel s'il trouve une subvention ou une commandite afin de couvrir les coûts des festivités. Vania LaPrairie Gagnon précise que les coûts pour le Musée sont plus élevés lors de jours fériés en raison, entre autres, des salaires et des activités spéciales présentées lors de ces journées.

«On a été capable de trouver des partenaires pour plusieurs années et dans les deux dernières années, les plans qu'on avait envisagés sont tombés à l'eau pour une variété de raisons, alors on a épongé ces coûts-là nous-mêmes. Malheureusement cette année on n'est plus capable de justifier ces coûts.»

- Vania LaPrairie Gagnon, directrice du Musée de Saint-Boniface



Ce n'est pas la première activité que le Musée de Saint-Boniface a dû annuler ou modifier cette année. En 2016, le musée n'a pas participé à la Nuit Blanche et à la Fête de la Culture, en plus de devoir retrancher une journée à sa fête de Noël malgré la grande popularité de l'évènement. Sans financement additionnel, la directrice Vania LaPrairie Gagnon croit que le Musée de Saint-Boniface devra prendre des mesures qui seront remarquées par la population.

Elle estime que la Ville de Winnipeg et le gouvernement provincial sont sensibles aux besoins financiers des musées. Elle reconnaît toutefois que le gouvernement municipal est soumis à des pressions économiques.

Le Musée de Saint-Boniface n'a pas pris de décision finale s'il allait ou non être fermé lors de la journée Riel. Sa directrice indique que cette décision sera prise à la fin du mois de janvier.