La célèbre «orque tueuse» Tilikum est morte

ADVERTISEMENT

Tilikum, "l'orque tueuse" rendu célèbre par le documentaire américain "L'orque tueuse" est mort vendredi à l'âge de 36 ans, a annoncé dans un tweet le parc à thème SeaWorld situé à Orlando, Floride (sud-est).

Il faudra attendre l'autopsie du mâle, à SeaWorld depuis 25 ans, pour connaître précisément la cause de sa mort. Tilikum souffrait depuis le mois de mars 2016 d'une infection des poumons, d'origine bactérienne.

"Tilikum avait et continuera d'occuper une place spéciale dans le coeur de la famille SeaWorld ainsi que dans le coeur de millions de gens qu'il a inspiré, à travers le monde entier", a déclaré le PDG de SeaWorld, Joel Manby.

Les réactions à la mort de Tilikum ne se sont pas faites attendre.

Ce sont notamment les organisations environnementales, comme la PETA (Pour une Ethique dans le Traitement des Animaux) ou encore Greenpeace, qui ont dénoncé la mort de l'orque élevé en captivité, sur Twitter. Beaucoup d'internautes, en plus de relayer la nouvelle, s'insurgent de l'existence des parcs animaliers et des dangers de la capture et de la détention des animaux par ces parcs.

De nombreux tweets mentionnent "la liberté" retrouvée de l'orque.

"Tilikum l'orque le plus exploitée de SeaWorld est mort" compte Twitter de PETAFrance.

L'orque avait été impliquée dans plusieurs accidents coûtant la vie à trois personnes.

En 2010, Tilikum avait tué sont dresseur Dawn Brancheau. Les deux autres morts remontent aux années 90. La première en 1991 alors qu'une étudiante en biologie sous-marine glisse par inadvertance dans la piscine. La deuxième mort, en 1999, est plus mystérieuse. Un individu s'est introduit de nuit dans le parc. Il a été retrouvé le lendemain dans le bassin de Tilikum.

CNN s'est inspiré de ces accidents en 2013 pour réaliser le documentaire, retraçant les évènements, mais plus généralement cherchant à montrer l'impact que la captivité peut avoir sur les animaux.

De nombreuses pétitions avaient été lancées dans le but de rendre sa liberté à Tilikum. Si Tilikum n'a pu quitter son bassin, SeaWorld avait, après les scandales et sous la pression de l'opinion publique, annoncé en mars 2016 qu'elle n'éléverait plus d'orques en captivité.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter