Les soldats de la Garde royale britannique sont des humains avant tout.

Quand l'un des Coldstream Guards de la reine d'Angleterre, au Château de Windsor, a repéré un petit garçon déguisé avec une réplique de leur uniforme, il a soudainement été attendri.

Comme on peut le voir dans la vidéo publiée sur Instagram ci-dessous, juste avant de rentrer à l'intérieur du château, ce garde prend quelques secondes et indique au petit garçon de le rejoindre pour prendre la pose côte à côte. Marshall Scott, qui fête là son quatrième anniversaire, est ravi, y allant même de son salut royal.

"Ce n'est pas une chose habituelle", a admis le caporal Paul Edden, le garde qui a rompu avec les conventions pour rendre heureux le petit garçon.

"Ma femme et moi attendons un petit garçon et je me suis souvenu gamin m'être tenu debout au château d'Edimbourg, espérant obtenir une photo avec un soldat, raconte-t-il au London Evening Standard. J'ai remarqué Marshall dans notre uniforme, et le voir ainsi m'a rendu fier de ce que je fais."

Des badauds attendris

Imogen Scott, la mère de Marshall, dit avoir été "débordée" par ce qui s'est passé: "Il est si heureux. Ses rêves sont devenus réalité".

La maman a révélé qu'un groupe de filles avait également chanté "Joyeux anniversaire" à son fils, qu'une famille lui avait acheté un ours en peluche soldat et que le caporal Edden les avait invités pour une visite du château, l'une des résidences officielles de la reine Elizabeth II.

Sur leur page Facebook, les Coldstream Guards ont aussi annoncé qu'il y avait "une place réservée" pour Marshall pour une formation en 2029.