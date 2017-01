Ce compte Instagram va vous en faire voir de toutes les couleurs

Facebook est, de loin, le réseau social ayant le plus d'utilisateurs actifs, avec 1,49 milliards d'abonnés. Ce nombre est de loin supérieur aux deux réseaux sociaux qui suivent, les services de messagerie QQ et Whatsapp, qui comptent sur environ 800 millions d'utilisateurs actifs chacun.

516 millions de personnes à travers le monde ont appuyé sur le bouton «J'aime» de la page «Facebook for Every Phone», qui fait la promotion des applications mobile de Facebook et de forfaits téléphoniques incluant un accès à Facebook. L'être humain étant le plus suivi au monde est, quant à lui, le joueur de soccer portugais Cristiano Ronaldo, avec environ 105 millions de «likes».

Certains records sont un peu plus absurdes. Le site web recordsetter.com en répertorie quelques-uns, comme celui-ci, vraisemblablement réussi par un Québécois appelé Sam Falardeau : le record du plus grand nombre de noms de capitales nationales inscrites dans un seul tweet.

MarQuis Trill (ou @6BillionPeople sur Twitter) est un DJ américain. Il n'est pas une aussi grosse vedette que Katy Perry - quoique quand même 3,56 millions de personnes le suivent sur Twitter. C'est plutôt le nombre de comptes auxquels il est abonné qui fascine : 3,13 millions. On s'imagine qu'il faut avoir l'oeil vif pour voir et lire les tweets qui défilent à toute vitesse.

Lors de la remise des Oscar, en 2014, la photo qui allait devenir la plus retweetée de l'histoire a été publiée par Ellen DeGeneres sur Twitter. Il s'agit d'une selfie prise par Bradley Cooper et sur laquelle figurent de grosses pointures d'Hollywood, de Brad Pitt à Kevin Spacey en passant par Ellen elle-même et Jennifer Lawrence. Entre autres. Avec 3,3 millions de retweets, cette photo domine largement le message d'un membre de One Direction à un autre ou la photo de victoire de Barack Obama, respectivement 2 et 3e tweets les plus populaires du réseau social.