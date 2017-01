ADVERTISEMENT

L'âne Oreste aurait pu être le héros d'une fable de La Fontaine. Alors que ses camarades Pedro et Domenico sont parvenus à sauter une barrière, Oreste a trouvé une solution plus simple pour passer l'obstacle et qui profite à tout le monde, comme le montre la vidéo en tête d’article.

La scène, filmée le 4 janvier par une association de valorisation des ânes, a été vue plus de 27 millions de fois sur Facebook, seulement deux jours après sa publication. Voilà donc une nouvelle preuve de l'intelligence sous-estimée des ânes et des animaux de manière générale.

Même les chiens, souvent considérés comme intelligents, en font les frais : car si vous avez tendance à leur parler comme on parle à des nouveau-nés, c'est une erreur...