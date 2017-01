Trump veut faire financer le mur à la frontière du Mexique par les Américains

ADVERTISEMENT

Donald Trump envisage de passer par le Congrès pour financer la construction du mur le long de la frontière mexicaine.

L’équipe de transition du président désigné et des républicains du Congrès étudient la possibilité de se servir de la législation existante, qui donne l'autorisation de clôturer et de mettre en place différents moyens technologiques le long de la frontière.

L’administration Trump demanderait au Congrès d’assurer le financement de ces nouvelles étapes.

Le processus législatif pourrait commencer dès le mois d'avril.

Cette démarche éviterait à Donald Trump une bataille législative prévisible s'il présentait une loi autorisant l’érection d’un nouveau mur, dont la facture serait donnée au Mexique, comme il l'avait promis pendant la campagne présidentielle.

Depuis 2006, après l'adoption par le Congrès du Secure Fence Act, la plus grande partie des barrières frontalières a été construite. Cette loi a également permis d'acheter des caméras et des senseurs et d'engager des milliers d'agents frontaliers.

