Vous vous mariez cette année ? On comprend votre stress. Inspirez, respirez, inspirez…

Évidemment, il y a plusieurs détails à penser en prévision du grand jour. De la robe en passant par les cheveux, les accessoires et le maquillage, rien ne doit être oublié. C’est pourquoi il est d’une bonne idée de s’entourer d’une équipe compétente pour vous épauler.

Du côté de l’organisation, pensez à une équipe en qui vous pouvez avoir confiance. Rachel St-Amand, présidente et fondatrice de La Petite Touche, une compagnie d’organisation d’événements, nous a précieusement donné le conseil de nous y prendre à l’avance. « On commence à planifier des mois et même des années à l’avance. Ça bouge vite ! »

Un coup ce volet réglé, il faut penser à soi, au style que nous voulons adopter pour cette journée inoubliable.

Outre votre maquilleuse et votre coiffeuse personnelle, quelques entreprises se spécialisent dans la mise en beauté de mariées, un créneau qui est de plus en plus recherché. Un peu comme pour les compagnies d’organisation, il est bien de les magasiner pour choisir celle qui colle le plus à sa personnalité.

Nous avons rencontré l’équipe de la nouvelle entreprise Atelier Eva Blanca. Avec elle et notre journaliste, Dominique Gagnon, nous avons traversé les différentes étapes de la mise en beauté d’une mariée.

Des tendances qui ne changent pas tant que ça

Même si les looks changent au fil des ans, certaines tendances restent classiques et indémodables.

Pour les cheveux, deux lignes directrices se dessinent pour délimiter les saisons. « Quand on se rapproche de l’été, les tendances sont beaucoup naturelles, le cheveu beaucoup plus vaporeux, alors que l’hiver on va aller vraiment dans les looks un peu plus chics », explique Valérie Bourassa, coiffeuse professionnelle pour Atelier Eva Blanca.

Côté maquillage, il ne faut pas dénaturer sa personnalité, nous dit Jassica Cohen, maquilleuse professionnelle. « Les yeux charbonneux, c’est quand même une tendance qu’on voit assez souvent, surtout pour les gens qui ont quand même l’habitude de se maquiller dans la vie de tous les jours. »

Évidemment, comme vous le verrez dans la vidéo présentée ci-haut, rien n’est jamais coulé dans le béton ou, du moins, vous ne serez jamais assez certaine de votre look avant de l’essayer.

Voyez donc notre journaliste jouer le jeu de la transformation beauté en mariée d’un jour. Et le résultat avec la séance de photos réalisée par le photographe Anthony Ferla :