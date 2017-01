ADVERTISEMENT

La chef d’antenne du TVA Nouvelles, Sophie Thibault, s’est tournée vers Facebook jeudi pour mettre une chose au clair: elle n’est pas une reptilienne. Quoi?!

Eh bien! Toute l’histoire commence avec une vidéo conspirationniste partagée sur Facebook et YouTube par un certain Éric Enipél. Ça n’a pas pris de temps pour que ça se rende aux oreilles de la principale intéressée qui a expliqué avec humour qu’elle a bien vu la vidéo et qu’elle n’y accorde aucune importance.

La vidéo en question:



La réplique de Sophie Thibault:



Juste pour que ce soit bien clair, non, Sophie Thibault n’est pas une reptilienne!

