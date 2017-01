ADVERTISEMENT

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Il mettait en vedette des centaines et des centaines de spécialistes du mariage exposant leurs produits et services indispensables pour les futurs mariés. Notre photographe a sillonné les allées de cette référence du genre immortalisant les plus belles créations mode pour le grand jour au parfum des prochaines tendances printanières. Au programme aussi: des défilés et autres essentiels stylés pour ce moment magique de votre vie.





Pour voir les photos du salon « Marions-nous» dans la galerie ci-dessous:





Close  Salon du mariage «Marions-nous» sur  

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.

Ce samedi 7 et dimanche 8 janvier, se déroulait « Marions-nous», l'un des plus grands salons du mariage au Canada, Place Bonaventure à Montréal.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





À VOIR AUSSI