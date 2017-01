ADVERTISEMENT

Depuis le début des années 60, le concept des maisons sur pilotis de Bora Bora, communément appelé « La perle du Pacifique », nous fait envie. En effet, qui n’a pas rêvé un jour de se retrouver en amoureux dans l’une de ces maisons sur pilotis ? Une formule de chambre « pieds dans l’eau », offrant un accès direct à la mer. La chaleur, le soleil, une eau bleue et limpide, c’est le décor habituel de ces habitations pour le moins inusitées et exotiques pour tous Québécois.

Le long trajet (près de 15 heures de vol en partance de Montréal avec escale à Los Angeles), conjugué à de coûteuses nuitées, refroidit souvent les ardeurs des voyageurs en quête de ce type d’évasion. Toutefois, depuis septembre 2016, Palafitos overwater bungalows du El Dorado Maroma de la chaîne Karisma offre maintenant une formule inspirée de ces installations idylliques de la Polynésie française.

Les villas sur pilotis sont situées à Riviera Maya, près de Cancún au Mexique, dans la baie Kantenah. Elles sont protégées par des récifs qui agissent telle une digue naturelle en retenant la houle océanique et bordées par la plage de Maroma, qui a été votée comme l’une des 10 plus belles plages au monde par Travel Channel.

Du romantisme à son meilleur Avec des allures de jardin d’Éden à moins de 5 h de vol de Montréal ou de Québec, ces maisons aux toits coiffés de palapas et au cachet invitant se dépeignent ainsi: 30 élégantes suites de type villas de 811 pieds carrés (75 m2) sur pilotis aux mille et une commodités, un choix tout désigné pour célébrer un moment magique de votre vie en compagnie de l’être cher.

Ces luxueuses maisonnettes ont tout pour plaire. En ouvrant la porte, il est difficile de ne pas s’exclamer. Le premier coup d’œil est saisissant. Tout d’abord, on est ébahi devant ces deux grandes insertions de verres au plancher, qui vous permet d’y voir à l’occasion quelques poissons qui s’invitent dans votre quotidien, et cela tout en restant aux premières loges de cette eau limpide qui vous subjugue et vous émerveille jour après jour.

De plus, la généreuse fenestration vous en met plein la vue, dénudant un paysage apaisant et inspirant où les palmiers se pavoisent sur un fond turquoise mariant l’émeraude. Et vous n’oublierez jamais cette douche ultra romantique à ciel ouvert où le bleu du ciel et la voûte céleste veillent sur vous. Et après une bonne journée passée sur la plage d’un fin sable blanc, pourquoi ne pas se laissez bichonner par un traitement au Náay Spa Over the Ocean dans l’une des quatre chambres de massage pour couple toutes grandes ouvertes sur la mer. La brise saline et le chant des vagues vous bercent dans un traitement d’inspiration Mayenne.

Un choix distinctif

Il faut remonter dans l’histoire des Aztèques pour retrouver l’origine de ces habitations. Ils avaient l’habitude de vivre dans ce type de bungalow construit sur le lac Tenochtitlan, avec comme toile de fond la mer des Caraïbes. Des matériaux spéciaux et du béton ont été utilisés pour la construction de la partie sous-marine. Sur le plan de la décoration, différents styles mexicains sont représentés par les tuiles et les meubles. Le bois zapote et le granit blanc ont été sélectionnés par les concepteurs. La villa compte un grand lit confortable avec des tissus 100 % faits de coton égyptien et des oreillers en peluche.

Un confort branché

Outre un petit salon à l’intérieur duquel se trouve le mini bar bien garni et réfrigéré, une table ronde et deux fauteuils reposent sur un plancher de verre. Sur le plan techno, la maison est bien pensée et bien équipée. Tout d’abord, accroché au mur, un grand écran plat doté de toutes les connexions possibles pour visionner vos photos ou vidéos.

J’ai beaucoup apprécié le haut-parleur Bose sans fil alimenté par Bluetooth via mon téléphone intelligent, qui permet de désigner et orchestrer notre environnement sonore, tant à l’intérieur que sur la superbe terrasse ou se trouve une petite piscine privée et quelques meubles qui assurent notre confort. De plus, l’installation dispose d’un balcon privé agrémenté de deux chaises longues et d’une descente sur échelle à la mer. Il faut dire que cette eau claire et chaude est peu profonde (moins d’un mètre) avec un fond de sable doux. C’est vraiment agréable de s’y promener, de s’y baigner.

Rien ne manque pour profiter d’une plongée réussie puisque vous disposez d’un kit complet; masque, tuba et palmes.



Une très bonne table

En séjournant dans les Palafitos vous bénéficiez d’un service de majordome 24 h/24 h. Vous avez une fringale, puis il est près de minuit trente, aucun problème. Commandez ce que bon vous semble à tout moment. Le site des Palafitos overwater bungalows du El Dorado Maroma compte six restaurants, dont un exclusivement réservé aux clients des maisons sur pilotis, le « Over Water Ocean Grill & Wine Bar ». La cuisine est exquise et la magnifique terrasse vous permet d’admirer de splendides levers du soleil grâce à une vue panoramique sur la mer.

J’ai souvenir et je salive encore juste à y penser. Au menu j’ai mangé des huîtres fraîches sur écailles et des rockefeller puis du filet mignon, des langoustes, de grosses pattes de crabes et aussi un délicieux ceviche, un plat mémorable dégusté au restaurant péruvien, Lima Limon.

Une escapade inoubliable…

Ne serait-ce que pour changer le blanc de l’hiver par le turquoise de la mer, pour troquer le vert du sapin par l’émeraude de l’étendue d’eau limpide, ou encore pour célébrer la vie, le Palafitos overwater bungalows du El Dorado Maroma à Riviera Maya s’avère une destination unique qui demeurera longtemps gravée à votre mémoire. Et rappelez-vous que vous pouvez y être en moins de 5 h ! Pour plus d’intimité sur votre terrasse et votre balcon, je vous recommande les unités de coin, celles situées aux extrémités. Hasta luego amigos y buen viaje.

