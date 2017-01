Bloomberg via Getty Images

La justice ontarienne a suspendu le magistrat Bernd Zabel qui était entré dans une salle d'audience, le 9 novembre dernier, en arborant une casquette de campagne de Donald Trump.

Le juge l'aurait ensuite déposée bien en vue sur le bureau devant lui, rapporte le quotidien The Globe and Mail. Le ministère ontarien de la Justice n'a pas donné de détails sur la raison et la durée de cette suspension.

