Une route qui recharge les voitures électriques

L’entreprise ElectRoad s’est donné comme mission d’aider au développement des véhicules électriques en mettant au point une nouvelle technologie qui s’implante sous la surface de la route et qui permet de recharger les VÉs qui s’y trouvent.

La compagnie israélienne vise tout d’abord à encourager l’adoption des véhicules électriques dans le secteur des transports publics, mais la technologie s’applique à tout modèle alimenté par un moteur électrique. L’objectif est de réduire les coûts associés au transport en commun en remplaçant les moteurs alimentés au diesel par des moteurs électriques qui pourront être propulsés par des batteries. Ces dernières pourront d’ailleurs être plus compactes et plus abordables également.

LIRE AUSSI:

Le système comprend des bandes installées environ 8 centimètres sous la surface de la route et qui sont connectés par des câbles en cuivre à un convertisseur. Ce dernier est branché sur le réseau électrique de la ville où la technologie est implantée. Un second dispositif installé sur le véhicule permet la recharge sans fil.

Selon ElectRoad, ce système permettrait de réduire de moitié les coûts associés aux autobus alimentés par des moteurs diesel.

Il faut compter moins d’une journée pour installer un kilomètre de bandes. Après avoir roulé sur cette portion de route, un autobus peut parcourir environ 5 kilomètres de plus avant de devoir être chargé à nouveau. Le nouveau système est en phase d’évaluation depuis le printemps sur une portion de route installée à Tel-Aviv.