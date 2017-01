Deux Canadiens arrêtés aux Bermudes pour importation de fentanyl

Non, ce n'est pas la marijuana qui place Montréal dans cette liste. C'est plutôt l'alcool. Si la fortune de la famille Molson a été faite en grande partie durant les années de prohibition aux États-Unis, alors que la bière Molson était exportée illégalement au sud des lignes, cette "ruée vers l'alcool" est aujourd'hui inversée. Les jeunes des États voisins – l'Ontario, où l'âge minimum pour consommer de l'alcool est de 19 ans, et les États-Unis, où cet âge est de 21 ans – viennent à Montréal pour boire dans les bars parce que c'est légal! Ceci explique donc le comportement désagréable de certains fêtards sur la rue Crescent tout l'été...

Dans ces deux États américains, la marijuana est légale et plusieurs magasins de pot existent. Au Colorado, des centaines de magasins où tous peuvent acheter jusqu'à un quart d'once de marie-jeanne ont été mis sur pied le jour même de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 1er janvier 2013. Gageons que la vente d'albums de Bob Marley a grimpé en flèche dans ces États depuis!

En République tchèque, la possession de marijuana – de presque toutes les drogues, en fait – est décriminalisée. Attention : ceci signifie qu'un policier peut tout de même donner une sérieuse amende à quiconque a de la drogue en sa possession! Malgré tout, quelques bars sur et autour de la rue Krymska vont vous permettre, discrètement, de fumer un joint à l'intérieur. Pour le moment du moins, il ne s'agit pas d’une destination de masse pour les touristes de la drogue, et c'est peut-être pour cette raison que cette pratique existe toujours.

Une des destinations originales des touristes de la drogue, Amsterdam est la ville des coffeeshops, ces cafés où on peut commander le pot ou le hash qui nous intéresse à partir d'un menu. Certains de ces coffeeshops offrent également des méthodes alternatives de consommation de la marijuana, telle la vaporisation ou les versions comestibles de la plante. Qui plus est, il est illégal de fumer des cigarettes dans ces cafés. Seule la consommation de cannabis est permise!

Phnom Penh est la capitale de la Happy Pizza. Plusieurs pizzérias du quai Preah Sisowath annoncent en grande pompe et à coups de réclames en néon – en toute illégalité – la vente de pizzas et de milkshakes agrémentés d'une certaine quantité d'herbe dans la préparation. Les cris incessants des chauffeurs de tuk-tuks vont peut-être sembler plus rigolos ainsi...

Au Mexique toutes les drogues sont légales, mêmes les plus dures. Évidemment, plusieurs touristes qui ne sont pas au courant de ces lois se font harceler par des policiers. Ceux-ci n'hésitent jamais à harceler les touristes, espérant obtenir un bakchich de la part des gringos qui ont peur de passer une nuit dans une prison de Mexico. Dans les montagnes de la province d’Oaxaca, entre la ville d’Oaxaca et les plages de Puerto Escondido, se trouve la petite ville de San José del Pacifico, une destination des touristes de la drogue depuis des décennies. Ici, ce sont les champignons magiques qui sont prisés. Les touristes peuvent les consommer infusés dans un thé ou mangés directement. On peut régulièrement trouver de jeunes touristes en état d'ébriété dans les forêts avoisinantes!

Malgré le fait que la cocaïne soit illégale en Colombie et que le pays ait presque réussi à se débarrasser des FARC, ce groupe terroriste narcotrafiquant d'extrême-gauche qui angoisse le pays depuis des années, plusieurs touristes visitent ce pays dans le but de consommer ce qui est, de réputation au moins, la cocaïne à la source. Il y a même des "tours" où les touristes peuvent transformer les feuilles de coca en cocaïne eux-mêmes!

En Uruguay, c'est le gouvernement qui fournit les drogues! Le gouvernement fait pousser le pot lui-même et le vend dans des "pharmacies" approuvées au coût ridiculement bas de 1$ le gramme. Les gens qui ne sont pas résidants d'Uruguay n'ont pas le droit d'acheter, d'être en possession ou de consommer la marijuana, mais...

À Hanoi, en pleine rue, plusieurs petits stands vendent des cigarettes, des noix de bétel et... des pipées d'opium. Le soir, des hommes s'accroupissent autour de ces stands pour fumer de l'opium; certains d'entre eux sont d'ailleurs des chauffeurs de taxi, qui conduisent sous l'influence. Certains touristes un peu fous se dirigent parfois dans cette région du monde pour y consommer la plante à la base de la fabrication de l'héroïne. Il est toutefois illégal et très dangereux de le faire!

Le haschisch du Maroc est mondialement reconnu. Il est très facile d'en obtenir dans toutes les médinas, entre autres à Fès. Ici aussi, cependant, l'activité est hautement illégale et peut causer des problèmes sérieux avec la police locale. Cependant, selon The Guardian, la vente de kif à des étrangers serait la source première de monnaie étrangère dans le pays. En fait, dans le nord du pays, comme à Chaouen, le hash serait le moteur premier de l'économie locale!