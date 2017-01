L'ambassadeur américain au Canada démissionne

L'ambassadeur des États-Unis au Canada a annoncé vendredi sur Twitter qu'il démissionnait de son poste, "tel que demandé".

Bruce Heyman, un proche du président Barack Obama, a précisé que la date officielle de son départ était le 20 janvier prochain.

As requested I have resigned as US Ambassador to Canada effective 1/20. @vshey & I will depart on or around that date. #cdnpoli #uscanada

C'est ce jour-là que Donald Trump sera assermenté président des États-Unis à Washington.

L'ambassadeur Heyman, qui est issu du milieu de la finance, a été nommé à son poste dans la capitale fédérale en mars 2014 par Barack Obama.

Sa femme Vicki et lui étaient très actifs sur la scène sociale à Ottawa.

Celle-ci a écrit vendredi sur Twitter que ce fut "un honneur et un immense plaisir" de représenter les États-Unis au Canada.

It was been a an honor & complete delight to represent the U.S. in Canada. We will miss all of you but promise to stay in touch!#CanadaLove https://t.co/TxIiw3yB36

— Vicki Heyman (@vshey) 6 janvier 2017