Il règne une ambiance familiale dans cette chocolaterie du dynamique quartier Ahuntsic. Les ganaches que prépare Yves Bonneau sont délicates et gourmandes : chocolat 70 % cacao, de beurre non salé, de crème 35 %, d'extraits de fruit, fleur, épice et autres aliments naturels. 69, rue Fleury Ouest Montréal, H3L 1T1 514-419-7892

Située dans une grande maison de briques grises et entourée d'un magnifique jardin, La Cabosse d'or est le passage obligé des amateurs de chocolat qui se promènent vers le mont Saint-Hilaire. La boutique est une invitation à la tentation chocolatée. 973, chemin Ozias Leduc Otterburn Park, J3G 4S6 450-464-6937

Cette chocolaterie créative, doublée d'un musée du chocolat, est probablement l'une des meilleures de la ville de Québec. En plus de chocolats fourrés, classiques ou originaux, Erico produit aussi de décadents brownies, cupcakes et biscuits tout choco. On ne rate pas non plus ses chocolats chauds, à boire sur place ou en mélange pour reproduire à la maison. 634, rue Saint-Jean Québec, G1R 1P8 418-524-2122

Les produits de Gascogne, réunissant chocolaterie, boulangerie et pâtisserie sous une même enseigne, sont concoctés quotidiennement à partir d'ingrédients de première qualité, parfois exclusifs, offrant aux amateurs de délicieuses créations sucrées à mi-chemin entre innovation et tradition. Plusieurs adresses à Montréal, Laval et Pointe-Claire.

Ancien chef pâtissier ayant œuvré dans plusieurs établissements de renom, de la France aux États-Unis en passant par le Québec et le Royaume-Uni, Olivier Piffaudat confectionne désormais les garnitures de ses chocolats de son commerce à partir d'ingrédients locaux pour créer de petits délices aussi inventifs et inusités que succulents. 1127, rue Bélanger Montréal, H2S 1H6 514-554-9532

Les chocolats de Suite 88 sont produits en petites quantités pour assurer leur fraîcheur. On y va les yeux fermés et la bouche ouverte, notamment pour la grande variété de saveurs, passant des plus classiques aux plus inusitées. 1225, boulevard De Maisonneuve Ouest Montréal, H3G 1M3 514-284 3488

Vous trouverez ici une façon de présenter le chocolat qui ne manque pas d'originalité : sous forme d'un bouquet à croquer, entre autres ! Il y a également d'autres présentations très originales à découvrir. 3195, rue Des Ormeaux Montréal, H1L 4Y3 514-543-1555

Les vedettes chez Arnold sont sans contredit les bouchées, de gros chocolats fourrés de 20 g (le double d'un chocolat ordinaire) parfaits pour les dents sucrées. Mention spéciale aussi aux brownies blonds, les blondies, au chocolat au lait et pacanes, difficiles à partager! Plusieurs adresses à Québec.

À Brossard ou à Montréal, les chocolats Geneviève Gandbois restent une valeur sûre. Les ganaches sont faites à partir de quelques-uns des meilleurs producteurs de chocolat européens comme Amedei, Valrhona ou Cacao Barry. Plusieurs adresses à Montréal et au Quartier Dix30.

On se procure chez ce spécialiste du chocolat belge des coffrets dégustation, le cadeau idéal pour le «chocoholique» au palais exigeant. Au choix : le coffret Nuances de noir, pour le connaisseur amateur de grands crus, et le Mini-Explorateur, pensé pour l'amateur à la découverte des subtilités de saveurs. 1276, avenue Maguire Sillery, G1T 1Z3 418-682-3005

Que ce soit en tablettes ou en assortiments à offrir, vous trouverez ici un choix de parfums très classiques, mais aussi originaux comme les chocolats noix de coco-coriandre ou bien chardon et miel. Plusieurs adresses à Montréal, Laval et Kirkland.