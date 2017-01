La première collection Véro 2017 est déjà en boutique

ADVERTISEMENT

La nouvelle collection pour femmes Tricots de Véro est déjà en boutique dans la plupart des magasins Aubainerie du Québec et en ligne sur aubainerie.com.

« Les tricots ont la cote durant toute l'année! Rien de mieux qu'un tricot pour les petites fraîcheurs printanières », nous informe Chloé Mérineau, designer chez JCorp et directrice de la création Véro.

L'animatrice chouchou du Québec présente une ligne de tricots aux notes printanières - dominée de couleurs pastel,ponctuées de blanc et de gris. À découvrir: tricots légers et à grosses mailles ainsi qu'en vestes et en camisoles.

Le coup de cœur de Véro? « J'ai été charmée par le tricot blanc, à 20 $, on l'adore! ».

La collection est offerte à moins de 35 $ la pièce. Les vêtements sont disponibles en tailles régulières et en tailles courbes.

L'Aubainerie compte 58 magasins répartis sous deux enseignes : 43 magasins Aubainerie et 15 magasins Aubainerie Entrepôt. Elle emploie près de 2600 personnes.





