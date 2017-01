Fusillade à Fort Lauderdale: le tireur était un passager d'un vol canadien

ADVERTISEMENT

Le tireur qui a ouvert le feu à l'aéroport international de Fort Lauderdale, en Floride, vendredi, était un passager d'un vol canadien, selon un responsable.

Le tireur, qui a fait cinq morts et huit blessés, aurait pris son fusil dans les bagages qu'il avait récupérés et il l'aurait chargé dans la salle de bain, selon Chip LaMarca, un commissaire du comté de Broward.

Le suspect, qui a été arrêté, avait ouvert le feu dans la zone de retrait des bagages, provoquant la panique auprès des voyageurs qui sont dû fuir par le terminal sur le tarmac.

#fortlauderdale shooter Esteban Santiago is, in fact, a US army infantryman pic.twitter.com/HlO30AFm6d — Neal Collins (@nealcol) January 6, 2017

Le sénateur de la Floride, Bill Nelson, a identifié le tireur comme étant Esteban Santiago. L'individu avait avec lui des pièces d'identité militaires, mais le sénateur ne savait pas si elles lui appartenaient.

Les autorités n'ont fourni aucun détail sur les raisons possibles de la tuerie survenue sur le terminal 2, qui dessert les clients de Delta Airlines et d'Air Canada.

@lionaboyd We can confirm that we have no record of such a passenger by that name, or checked guns, on any of our flights to FLL. /nw — Air Canada (@AirCanada) January 6, 2017

Aucun employé ou client d'Air Canada ne fait partie des victimes, a indiqué un porte-parole de l'entreprise, Peter Fitzpatick. Tous les passagers devant embarquer sur un vol de la compagnie ont été évacués en toute sécurité sur le tarmac.

Une porte-parole de WestJet a indiqué que le transporteur surveillait la situation de près et que tous ses employés et passagers seraient en sécurité. Un vol de WestJet devait partir prochainement de l'aéroport à partir du terminal 1.

NEW photo of the gun believed to have been used in the Fort Lauderdale Airport shooting. Coverage continues @CBSNews https://t.co/rPL2KMCbr3 pic.twitter.com/NkTs4J6xlo — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 6, 2017

Certaines vidéos diffusées par des médias montraient des ambulanciers en train de soigner une personne ensanglantée.

Les hélicoptères de médias qui survolent la scène montrent des centaines de personnes rassemblées sur le tarmac tôt vendredi après-midi. Une ambulance circule à proximité et des membres des forces de l'ordre arrivent sur place en trombe.

Une Canadienne qui attendait son vol vers Toronto, assise dans la salle d'attente, raconte ce qu'elle a vu et entendu: "les gens couraient et criaient 'shooter, shooter, shooter, get out, get out, get out'. Et là, tout le monde s'est mis à se jeter par terre pour se protéger. On était un par-dessus l'autre. On essayait de se glisser en dessous des bancs pour se protéger".

Sur le coup, elle avoue s'être demandé si elle allait "mourir ici".

Elle n'a toutefois pas vu le tireur et n'a pas vu de blessés non plus. Elle a aussi confirmé que les services d'urgence sont arrivés très rapidement.

