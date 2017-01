ADVERTISEMENT

Cette saison, les Pistons de Detroit et le Heat de Miami sont à la peine en NBA. Mais si leur affrontement du 1er janvier n'a pas franchement marqué les esprit, ce n'est pas pour autant que la soirée sportive est à oublier. Et pour cause: elle a tout simplement offert une course d'anthologie.

À la mi-temps de la rencontre, l'équipe floridienne a effectivement organisé une course de bébés, au cours de laquelle les petits participants devaient parcourir quelques mètres le plus vite possible sous les encouragements d'une arène survoltée. Une compétition qui a tenu toutes ses promesses, et plus encore.

Comme le montre notre vidéo en tête d'article, deux poupons, Miles et Jake, se sont effectivement livrés un duel sans merci, au suspense insoutenable. Spoiler: c'est finalement le premier qui s'est imposé... après visionnage de la photo-finish, rien de moins. En même temps, le petit vainqueur était visiblement bien mieux préparé que son adversaire.

"Des heures d'entraînement intensif avant la course de bébés du Miami Heat"

