Un nouveau livre sur Céline Dion et René Angélil

ADVERTISEMENT

Céline : René, un amour plus fort que la mort. Voilà le titre du nouveau livre de Jean Beaunoyer, le troisième de l’ancien journaliste consacré à la chanteuse de Charlemagne, qui arrivera sur les tablettes le mercredi 11 janvier, juste à temps pour commémorer le premier anniversaire du décès de René Angélil, survenu le 14 janvier 2016.

Biographie non autorisée qu’on décrit comme étant «ni une hagiographie, ni un ouvrage à potins», Céline : René, un amour plus fort que la mort se veut un hommage au couple mythique qu’ont formé Céline Dion et René Angélil.

«Ce livre nous fait découvrir la bonté, la générosité, la délicatesse, l’humanité de René Angélil, ainsi que son amour total pour Céline et nous montre la force de caractère, le courage, la ténacité, la fidélité et l’amour de Céline, qui passe même avant le métier qui les a unis. Céline est une grande dame et René, un grand monsieur. Ensemble, ils ont conquis la planète et ont mis le Québec à l’honneur. Ce livre est un hommage à ces deux êtres dont le succès résulte de l’amour qui les attache l’un à l’autre. René misait tout sur elle ; Céline chantait pour lui», résume la maison d’édition L’Archipel dans un communiqué transmis jeudi.

Jean Beaunoyer, qui a été journaliste à la section des arts de La Presse de 1981 à 2008, a déjà proposé deux bouquins (non-autorisés) portant sur la vie et l’œuvre de Céline et René, Céline Dion, une femme au destin exceptionnel (1998) et Et Angélil créa Céline (2002).

Cette dernière publication, écrite en collaboration avec l’ex-Baronet et ami de René Angélil, Jean Beaulne, avait vivement fait réagir et créé une controverse lors de sa sortie. Beaulne avait même envoyé des mises en demeure à Beaunoyer, exigeant le retrait du marché de la biographie quelques semaines après son lancement, et ce, même s’il avait lui-même fourni des informations privilégiées à l’auteur.

Jean Beaunoyer a également offert des ouvrages sur Alys Robi, sur Gilles et Jacques Villeneuve et sur le Cirque du Soleil.