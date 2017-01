ADVERTISEMENT

Si vous êtes propriétaires de l’un des sept véhicules dans le plus récent palmarès publié par la revue américaine Consumer Reports, il se pourrait que vous regrettiez votre achat.

Après avoir sondé près de 300 000 propriétaires américains de véhicules 2014 à 2017, la publication était en mesure d’établir un classement des modèles avec le plus haut taux d’insatisfaction dans six catégories, en plus d’identifier le modèle que les propriétaires regrettent le plus, toutes catégories confondues.

Évidemment, il se peut très bien que l’on soit propriétaires d’un des véhicules suivants et que nous en soyons très satisfaits, mais si tel est le cas nous sommes plus près de l’exception que de la règle.





Close  Les sept véhicules avec le plus haut taux d'insatisfaction, selon Consumer Reports sur  

Si vous êtes propriétaires de l’un des sept véhicules dans le plus récent palmarès publié par la revue américaine Consumer Reports, il se pourrait que vous regrettiez votre achat.

Si vous êtes propriétaires de l’un des sept véhicules dans le plus récent palmarès publié par la revue américaine Consumer Reports, il se pourrait que vous regrettiez votre achat.

Si vous êtes propriétaires de l’un des sept véhicules dans le plus récent palmarès publié par la revue américaine Consumer Reports, il se pourrait que vous regrettiez votre achat.

Si vous êtes propriétaires de l’un des sept véhicules dans le plus récent palmarès publié par la revue américaine Consumer Reports, il se pourrait que vous regrettiez votre achat.

Si vous êtes propriétaires de l’un des sept véhicules dans le plus récent palmarès publié par la revue américaine Consumer Reports, il se pourrait que vous regrettiez votre achat.

Si vous êtes propriétaires de l’un des sept véhicules dans le plus récent palmarès publié par la revue américaine Consumer Reports, il se pourrait que vous regrettiez votre achat.

Si vous êtes propriétaires de l’un des sept véhicules dans le plus récent palmarès publié par la revue américaine Consumer Reports, il se pourrait que vous regrettiez votre achat.

Si vous êtes propriétaires de l’un des sept véhicules dans le plus récent palmarès publié par la revue américaine Consumer Reports, il se pourrait que vous regrettiez votre achat.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





VUS compact : Jeep Compass

Seulement 42 % des propriétaires de Jeep Compass sondés par Consumer Reports achèteraient à nouveau le véhicule utilitaire sport américain. Le Compass déçoit notamment au niveau du confort et de l’économie de carburant.

VUS intermédiaire : Nissan Pathfinder

Un comportement routier fade, un manque de robustesse et des problèmes de qualité et de finition expliquent pourquoi seulement la moitié des propriétaires de Nissan Pathfinder achèteraient le même modèle à nouveau selon le sondage de Consumer Reports.

Voiture compacte : Dodge Dart

La climatisation, un manque de puissance et des problèmes de fiabilités sont mentionnés parmi les raisons qui expliquent le haut taux d’insatisfaction de la Dodge Dart. Le constructeur américain a cessé de produire la Dart en septembre dernier.

Voiture intermédiaire : Chrysler 200

Les principales critiques concernant la Chrysler 200 touchent son habitacle bruyant, le manque d’espace intérieur et son confort en deçà des attentes. Comme la Dart avec qui elle partage sa plateforme, la Chrysler 200 n’est plus produite par Chrysler.

Minifourgonnette : Dodge Grand Caravan

Elle est peut-être très populaire, mais la Dodge Grand Caravan ne semble pas répondre aux attentes de ses propriétaires. La banquette médiane serait inconfortable et la boîte de vitesse serait trop rude. La qualité des matériaux et de la finition est également critiquée par les acheteurs de Grand Caravan. En contrepartie, il faut mentionner que dans le segment des minifourgonnettes, la Grand Caravan est de loin la plus abordable.

LIRE AUSSI:

>Ford annonce une Mustang hybride

Camionnette : Nissan Frontier

Le Nissan Frontier sous sa forme actuelle est âgé de plus de 10 ans. Cette réalité se reflète dans son comportement routier jugé trop brusque et inconfortable par plusieurs propriétaires. De plus, son rayon de braquage le rend difficile à manœuvrer dans les environnements restreints.

Véhicule avec le plus haut taux d’insatisfaction : Acura ILX

L’Acura ILX est une Honda Civic endimanchée, mais il semblerait que plusieurs propriétaires s’attendaient à une voiture de luxe simplement parce que l’emblème Acura se retrouve sur le volant. Selon les répondants du sondage Consumer Reports, la ILX est trop bruyante, inconfortable et ses performances sont loin de répondre aux attentes.