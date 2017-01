Conférence Les Tablettistes 2017: penser l'avenir de l'éducation

ADVERTISEMENT

La 4e édition des Tablettistes se tiendra demain le 6 janvier à Ottawa. Une journée de conférence bilingue dans laquelle plusieurs intervenants de tout horizon viendront partager leurs connaissances et leurs expériences sur l’apprentissage au 21e siècle.



Les Tablettistes c’est aussi l’opportunité de mettre en avant les grands défis en matière d’éducation. Organisé par la chaîne TFO, le réseau éducatif public francophone de l’Ontario, le forum d’une journée réunira plusieurs acteurs et experts afin de créer des opportunités de dialogues entre les producteurs de contenus numériques et les experts en éducation.

Outre des ateliers sur la réalité virtuelle ou sur la pensée design, cette année quatre thèmes principaux seront explorés par les intervenants. On parlera de rencontre entre les arts et les sciences, des occasions de création, de la magie de l’imagination et tout un chapitre sur les réussites de l’apprentissage.

Glenn O’Farrell: président et chef de la direction au Groupe Média TFO

Gillian Ferrabee: directrice du Laboratoire Créatif au Cirque du Soleil

Jade Raymond: vice-présidente et directrice générale chez Electronic Arts (EA)

Ernest Webb: co-fondateur et directeur créatif et vice-président à Schoolû

James Milward: fondateur et producteur exécutif chez Secret Location

Judith Bonnard: directrice des communications – Université de Sherbrooke

Sylvain Després: éducteur en design à La Cité

Dr. Jean-François Jégo: professeur adjoint à Université Paris 8

Graham Brown Martin: auteur et conférencier chez Learning {Re}imagined





Détails sur la programmation: www.tablettistes.com