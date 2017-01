SI vous utilisez le même aspirateur depuis des années, il est peut-être temps de le changer. Il peut en effet rejeter dans l'air la poussière et les débris qu'il aspire, un vrai cauchemar pour les allergiques. Investissez dans un aspirateur à filtre HEPA (Filtres à particules hautes efficacité), qui peut piéger les particules en suspension dans l'air, selon Jotham Hatch, directeur de Chem-Dry, un service de nettoyage de tapis.

Quand vous vous glissez sous les draps, vous vous jetez vous-même dans un nid de pollen, moississure, champignons et peut-être même des poils de votre animal de compagnie. Vous devriez changer vos draps au moins toutes les deux semaines. Mais Hatch conseille de le faire une fois par semaine à haute température (50 ou 60°). Pour être encore mieux protégé, optez pour du linge de maison résistant à la poussière et surtout, même s'il en redemande, gardez votre animal de compagnie éloigné du lit.

On a tendance à oublier les coins poussiéreux de sa maison, mais quand on sait qu'on peut y trouver de la peau, des poils de votre animal, des excréments d'insecte, et que cela peut provoquer des crises d'allergie, mieux vaut ne pas oublier ce réflexe important. Pour réduire la quantité d'allergènes dans votre maison, faites les poussières au moins une fois par semaine et si vous souffrez beaucoup de vos allergies, investissez dans un purificateur d'air pour soulager vos poumons.

Après un hiver bien froid, quoi de plus tentant que de laisser le printemps entrer par la fenêtre? Cela peut pourtant vite devenir un scénario cauchemar. Pendant la saison des allergies, laissez vos fenêtres fermées et si vous avez un système de climatisation, contentez-vous en pour rafraîchir votre intérieur. Le cas échéant, Hatch suggère de changer les filtres à air pour bien empêcher la poussière de circuler dans la maison.

Les plantes rendent votre un intérieur plus frais et lumineux mais elles peuvent aussi être un nid à moisissures. Pour empêcher cela, placez-les dans un endroit où l'air circule bien.

Si vous voulez laisser les allergènes dehors, ne rentrez pas chez vous en chaussures. Celles-ci attrapent toute la poussière et le pollen qu'elles peuvent trouver dehors et en les gardant à l'intérieur vous pollinisez votre sol comme une abeille. Si vous ne supportez pas d'avoir les pieds à l'air le soir, portez des chaussons et lavez-les régulièrement car la poussière et la saleté peuvent aussi s'y attacher.