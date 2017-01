10 fruits et légumes plus riches en vitamine C qu'une orange

ansonmiao via Getty Images

La saison du rhume et de la grippe bat son plein. Mais si l’efficacité des suppléments de vitamine C a été remise en question au cours des dernières années, une alimentation riche en vitamine C vous aidera à demeurer en santé durant les froides journées d’hiver.

La vitamine C aiderait aussi à réduire les risques de souffrir de maladies cardiovasculaires en plus d’avoir de nombreux bienfaits pour la santé des yeux.

L’apport quotidien recommandé en vitamine C est de 90 mg pour les hommes âgés de 19 ans et plus, et de 75 mg pour les femmes.

Qui dit vitamine C, dit généralement agrumes. Mais bien que les oranges en demeurent, certes, une excellente source, plusieurs fruits et légumes en contiennent encore davantage.

Découvrez-en 10 dans la galerie ci-dessous :

La papaye

Les poivrons

Le brocoli

Le chou frisé

Les fraises

Les kiwis

Le chou-fleur

Les choux de Bruxelles

Les patates douces

Le cantaloup

Cet article initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.