Le fils préféré de Ben Laden sur liste noire terroriste américaine

NOM: Ayman al-Zawahiri ÂGE ET NATIONALITÉ: Né en 1951, Egyptien PROFIL: C'est la cible n°1 pour les Etats-Unis qui ont mis sa tête à prix à 25 millions de dollars. Ayman al-Zawahiri est le patron d'Al-Qaïda. Il a succédé à Oussama Ben Laden après qu'il a été abattu par les Etats-Unis. Certains observateurs estiment qu'il avait la main mise sur l'organisation terroriste avant même la disparition de son leader. Considéré comme l'éminence grise d'Oussama Ben Laden, Ayman al-Zawahiri a longtemps concentré ses projets terroristes sur l'Egypte, d'où il est originaire et où il a participé à l'assassinat du président Anouar al-Sadate, avant de se rallier aux objectifs de terrorisme global prônés par son prédécesseur.

NOM: Mokhtar Belmokhtar ÂGE ET NATIONALITÉ: Né en 1972, Algérien PROFIL: Mokhtar Belmokhtar part combattre en Afghanistan en 1991 avant de revenir en Algérie au début de la guerre civile. Actif au sein du GIA, il rejoint ensuite le GSPC qui deviendra quelques années plus tard AQMI, la branche maghrébine d'Al-Qaïda. Il en est écarté en 2012 pour insubordination et fonde alors sa propre unité. Avec ses hommes, il sera à l'origine de la prise d'otage sur le site gazier d'In Amenas, quelques jours seulement après le début de l'intervention française au Mali. A l'été 2013, son groupe fusionne avec une partie du Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao) et devient Al-Mourabitoune. Ce nouveau groupe a revendiqué l'attentat de Bamako en mars 2015, le premier attentat ayant frappé des Occidentaux à Bamako. Aujourd'hui, le doute plane sur son sort. La Libye a annoncé sa mort, que François Hollande juge crédible, mais un groupe jihadiste l'a aussitôt démentie. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Mokhtar Belmokhtar est donné pour mort. Les Etats-Unis ont mis sa tête a prix pour 5 millions de dollars.

NOM: Ahmed Umar Abou Oubaïda ÂGE ET NATIONALITÉ: Serait né en 1970, Éthiopien PROFIL: Ça ne fait pas très longtemps qu'il est à la tête des Shebab, ce groupe jihadiste qui sévit dans la corne de l'Afrique et basé en Somalie. Ahmed Umar Abou Oubaïda a pris la tête du mouvement en septembre 2014, après la mort de son prédécesseur, Ahmed Abdi Godane, mort dans une attaque menée par les Etats-Unis. À sa prise de fonction, les Shebab ont renouvelé leur allégeance à Al-Qaïda et Ayman Al-Zawahiri. Là encore, on connaît assez peu de choses de son parcours. Selon Jeune Afrique, cet ancien professeur d’études coraniques a dirigé la section renseignement des Shebab avant d'en prendre la tête.

NOM: Mollah Omar ÂGE ET NATIONALITÉ: Serait né en 1959, Afghan PROFIL: Le Mollah Omar est le chef suprême des Talibans depuis 1996. Les images de lui sont très rares et sa tête est mise à prix par les Etats-Unis à 10 millions de dollars. La rareté de ses apparitions explique les rumeurs récurrentes sur sa mort. Les talibans afghans ont même récemment publié une biographie de leur chef pour faire taire ces rumeurs et surtout pour essayer de contrer l'influence de l'Etat islamique en Afghanistan. Le mollah Omar est considéré comme "l'émir des croyants" par les talibans mais aussi par Al-Qaïda. Oussama Ben Laden lui avait d'ailleurs prêté allégeance

NOM: Abou Bakr Al-Baghdadi ÂGE ET NATIONALITÉ: Né en 1971, Irakien PROFIL: On sait peu de chose sur lui et cela contribue au culte de sa personnalité. Abou Bakr Al-Baghdadi, chef de l'Etat islamique, est aussi connu sous le nom de Abou Douaa. Il aurait basculé dans le jihadisme, peu après l'invasion américaine de 2003. Donné un temps pour mort, il réapparaît en 2010 à la tête de l'Etat islamique en Irak (ISI), la branche irakienne d'Al-Qaïda. En 2013, après des tensions avec la branche syrienne d'Al-Qaïda, le Front Al-Nosra, qui refuse de fusionner avec l'ISI pour former l'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), Al-Baghdadi prend son indépendance vis-à-vis d'Al-Qaïda qu'il va même affronter avec ses hommes. La défiance envers Al-Qaïda atteint son apogée en juin 2014, lorsque l'EIIL, se renomme "Etat islamique" (EI) et proclame un califat, dirigé par Al-Baghdadi, devenu "calife Ibrahim". Ses apparitions sont très rares. Un enregistrement a par ailleurs été diffusé récemment pour mettre un terme aux rumeurs d'avril dernier qui le disaient grièvement blessé. Désigné comme terroriste par les Etats-Unis en 2011, sa tête est mise à prix pour 10 millions de dollars.