Les heures de conduite des déneigeurs non encadrées par le Code de la route

Plusieurs déneigeurs ont très peu dormi au cours des derniers jours à Rimouski. Ils ne sont pas pour autant dans l'illégalité, puisque le Code de la sécurité routière n'encadre pas les heures de conduite des véhicules outils, comme les tracteurs et les déneigeuses.

Les déneigeurs travaillent d'arrache-pied pour nettoyer les rues et les stationnements lors des tempêtes.

J'ai dormi à peu près deux heures la nuit passée, pis on a 25-26 heures de faites, donc on ne manque pas d'ouvrage. Le travail c'est ça! - Éric Pineault, déneigeur

Un autre déneigeur, Martin Fournier, dit avoir travaillé 13 heures mercredi et avoir réussi à dormir un peu plus de cinq heures.

Ça fait partie de la game, tu n'as pas le choix. Si on veut que tout le monde soit capable de sortir pour aller travailler, c’est nous autres qui devons commencer à travailler de bonne heure le matin. - Martin Fournier, déneigeur

Le déneigeur dit toutefois être capable de reprendre son sommeil quand le climat est plus clément.

Il affirme d’ailleurs qu’il faut « toute sa tête » pour conduire une déneigeuse, question de garder un oeil sur la circulation, les automobiles stationnées et les piétons.

Absence de réglementation

Conduire une déneigeuse avec peu d’heures de sommeil est légal, selon le Code de la sécurité routière, qui n'encadre pas les heures de conduite des véhicules outils.

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) affirme toutefois faire beaucoup de sensibilisation pour que les conducteurs s'arrêtent avant qu'il ne soit trop tard.

Au niveau des véhicules outils, il faut s'assurer que le fait que l'on conduise ne fasse pas en sorte qu'on soit trop fatigué. Au niveau des infractions, il n'existe pas de dispositions pénales dans ce cas-là, actuellement, dans le Code de la sécurité routière. - Benoît Lapierre, agents aux relations publiques de Contrôle routier Québec

Seuls les conducteurs des véhicules lourds de plus de plus de 4500 kilogrammes sont encadrés. Ils doivent obligatoirement dormir 10 heures entre les quarts de travail et peuvent conduire leur véhicule pour seulement 13 heures consécutives.