Facilement transportable, elle sera à l’aise aussi bien dans le salon qu’à l’extérieur. Aucun risque d’incompatibilité pour la source sonore, elle lit aussi bien la musique provenant d’une que d’une clé USB ou via le Bluetooth. La conception en spirale de son port acoustique est taillée pour offrir des basses profondes. Enfin, elle possède 4GO de mémoire afin d’enregistrer vos albums. 299 $

Voilà le casque de choix doté du meilleur rapport qualité-prix à offrir à votre gamer. Compatible PC, il offre un son 7.1 très précis ainsi qu’une excellente reproduction sonore, que ce soient les effets, les voix ou encore la musique. Il sera également très à l’aise pour écouter des films au casque et reproduire là encore toute l’ambiance sonore multicanale. 110 $

Cette lampe portative est un cadeau à petit prix et qui va plaire à coup sûr. Sans fil, il suffit de poser sur son socle pour la recharger par induction. Son autonomie de huit heures est suffisante pour les longues soirées, et elle se recharge en trois heures. Elle se révèlera également pratique lors des partys d’été en extérieur, comme elle ne craint pas la pluie, au point de pouvoir être nettoyée sous un robinet. Compatible iOS et Android, on contrôle les couleurs ou les effets depuis son téléphone. 40 $

Compatible avec la PS4 et la PS4 Pro uniquement, le PS VR vous fait entrer dans le monde de la réalité virtuelle et des vidéos 360. S’il permet de jouer ses jeux en simulant un écran de cinéma, il se montre bien plus impressionnant lorsqu’on l’utilise pour écouter des vidéos à 360 degrés, permettant de tourner la tête et de tout observer autour de soi. Bien sûr, des jeux en réalité virtuelle viennent enrichir l’expérience. Contrairement aux casques sortis au début des années 2000, la réalité virtuelle est là pour rester et offrir une expérience jamais vue en vous immergeant dans un autre monde. À partir de 500 $

La nouvelle gamme Roku 4 apporte la lecture de contenus en 4K, et à 60 images par seconde. Il devient ainsi le lecteur 4K le plus intéressant du marché, et surtout l’un des moins dispendieux. La version + se distingue par la gestion du HDR, un mode qui rend les sources lumineuses encore plus réalistes. Capable de décoder le son Dolby Audio pour ceux possédant des systèmes cinéma maison, il permet de profiter de son écran 4K à petit prix. Roku Express : 89 $ Roku Express + : 109 $

Pour la 4K, voilà le lecteur ultime. En plus de lire la 4K en 60 images par seconde, il offre quelques fonctionnalités qui en font le lecteur idéal pour le salon et même la chambre. Son port USB permet d’y brancher une clé USB ou un disque dur pour en lire le contenu. Sa télécommande quant à elle possède une très astucieuse sortie casque, permettant alors d’écouter les programmes dans son lit, sans déranger personne, et sans fil qui coure à travers la pièce. 139 $

Tranformez un vieux téléviseur en téléviseur intelligent avec ces lecteurs de Roku! Les TV 1080 p vendues il y a 6 ans sont incapables d’offrir toutes les chaines par Internet. C’est là que le Roku Express entre en jeu et offre un catalogue complet de chaines et de radios, le tout en 1080p. Netflix, TED, YouTube, et des centaines d’autres chaines gratuites, sont ainsi disponibles. La version Express + ajoute une sortie vidéo RCA qui la rend compatible avec les télés à écran cathodique. Roku Express : 39 $ Roku Express + : 49 $

Accéder à la richesse des expériences en réalité virtuelle à petit prix, c’est le but du Samsung Gears VR 2. Compatible uniquement avec les derniers modèles Galaxy S, on glisse le téléphone dans la partie avant, faisant alors office d’écran. La commande tactile sur le côté du casque permet de piloter simplement le téléphone. Grâce au partenariat avec l’Oculus Studio, il possède une compatibilité avec les vidéos destinées à l’Oculus Rift, et offre alors un large choix d’expérience et surtout, une compatibilité totale avec le contenu vidéo créé pour l’Oculus rift.

Le Sennheiser RS 120 est destiné à écouter les programmes TV classiques. Il est donc à offrir de préférence aux personnes consommatrices d’émissions et de téléséries. Pour les amateurs de cinéma et qui veulent une reproduction digne d’un cinéma maison, il faudra se diriger vers les excellents RS 175F offerts à 320 $. Avec ses basses profondes, une excellente reproduction de la musique, des différents effets sonores et des voix, il ne décevra jamais. Sennheiser RS 120 : 120 $ Sennheiser RF 175 : 320 $

Un peu plus dispendieuse qu’un haut-parleur sans fil classique, elle offre un son excellent dans tous les registres qui justifie cent fois les quelques dizaines de dollars supplémentaires demandés. Une fois connectée au cellulaire ou de préférence à une tablette, il faudra utiliser le logiciel de Sonos pour écouter la musique. Il est bien entendu compatible iTunes et peut compter sur des dizaines de stations de radio gratuites comme avec abonnement. Elle sera également un parfait complément à une autre Sonos Play One pour obtenir un effet stéréo dans la pièce, et offrir un environnement sonore unique. 250 $

Bien sûr elle lit les 33, 1/2 et 45 tours, mais cette platine se distingue surtout par sa connexion USB pour la relier à un ordinateur. On peut alors sauvegarder ses disques en format numérique, et en haute qualité. Le logiciel fournit est parfait pour archiver sa musique et de la transférer facilement vers un iPod ou un lecteur MP3. Munie d’un préamplificateur et d’un système à courroie d’entraînement, elle est un cadeau idéal pour qui veut réécouter des disques, ou voudra conserver une copie numérique de titres parfois introuvables. 170 $

Contrôler l’éclairage avec Wemo est un jeu d’enfant. Après avoir créé son compte sous iOS ou Android, on connecte le WEmo via le Wi Fi. On peut alors ensuite contrôler l’interrupteur depuis son téléphone. Pratique si l’on souhaite allumer lampe à distance pour faire croire à une présence. 40 $

Si il ou elle a un compte iTunes, et ne jure que par Apple, l’Apple TV reste un cadeau de choix pour profiter des appareils de la Pomme sur sa télé. En plus d’offrir de nombreuses chaines de télévision et de radio, l’Apple TV permet de lire le contenu de son iPhone ou de son Mac directement sur la télé grâce à Airplay. Enfin sa télécommande offre un excellent confort et sait se faire discrète. Attention cependant, l’Apple TV reste un modèle 1080p uniquement, pour du 4K il va falloir attendre son renouvellement, ou se tourner vers un boitier Roku. 199 $

La caméra de surveillance pour les esthètes! Plus dispendieuse que les modèles précédents, cette caméra de Panasonic se distingue par son design, parfait pour se marier avec un intérieur moderne. Bien sûr, elle filme en 1080p et est sans fil et offre de nombreuses fonctionnalités comme l’enregistrement sur carte Micro SD grâce à son détecteur de présence. On pourra consulter les vidéos en temps réel depuis son téléphone iOS ou Android. Et pour l’intimité, elle possède un cache pour masquer l’objectif. 249 $

Elle arbore une robe qui ne déplaira pas aux amoureux du design Apple ou des formes épurées. La Netatmo Welcome est une caméra sans fil enregistrant en 1080p. Elle permet de consulter en temps réel ce qu’elle voit grâce à son téléphone, et bien sûr peut prendre des photos ou enregistrer des vidéos à la demande ou lorsque son capteur de mouvement s’active. Elle offre bien sûr la vision de nuit et possède un large angle de vue de 120 degrés. 220 $

Instaurez une ambiance et changez-la à votre gré avec ces bandes munies de lumières DEL. D’une longueur de 2 mètres, elles sont idéales pour couvrir une large surface et être posées aussi bien sous la totalité d’un comptoir ou au plafond. Grâce à l’application compatible iOS et Android, on choisit du bout du doigt parmi 16 millions de couleurs. N’oubliez as de prévoir une prise électrique à proximité pour la brancher. Et ii elle est trop longue, on la découper sans problème. 89 $

Pour jouer en 4K voici le moniteur le plus abordable, non sans offrir une excellente qualité. Sa dalle TN avec un temps de réponse record de 1 milliseconde est parfaite pour afficher les jeux rapides aux multiples animations. Son écran de 28 pouces est idéal pour jouer, travailler ou naviguer sur Internet. Et comme les derniers moniteurs arrivés en 2016 utilisent une dalle de type IPS, son prix a chuté autour de 330 $, en faisant ainsi le moniteur 4K le moins cher du marché. Livré avec un pied, il possède également les emplacements VESA pour l’accrocher à un mur. À partir de 330 $ chez Newegg.ca

Victime de son succès elle sera peut être difficile à trouver. La NES Mini Classic reprend le design de la NES et vient avec 30 jeux dont tous les trois Super Mario Bros, Zelda, ou encore Metroid. En plus d’emprunter le design de la NES, sa manette est quant à elle identique à l’originale. Véritable jouet convivial, elle est destinée à être sortie et rangée à l’occasion et pour jouer proche de l’écran du fait de ses câbles trop courts. Il faudra donc prévoir un long câble HDMI pour jouer confortablement dans son canapé. 80 $