Les ampoules DEL dangereuses pour les yeux?

Maux de tête et étourdissements peuvent survenir lorsque vous regardez un écran trop longtemps, peu importe la taille de celui-ci. Si les femmes sont plus à risque d’en souffrir que les hommes, personne n’est à l’abri de ce genre de malaises.

Envoyer des messages textes et jouer trop longtemps à des jeux vidéo peut engendrer des douleurs et de l'engourdissement au niveau des doigts, des poignets et des avant-bras.

Toute activité demandant un effort soutenu des yeux (conduite automobile, lecture, écriture, etc.) entraîne inévitablement de la fatigue. Lorsque nous regardons un écran trop longtemps, nos yeux deviennent secs, irrités et endoloris et des maux de tête peuvent s’en suivre. Des experts suggèrent de prendre une pause d'écran toutes les 20 minutes pour au moins 20 secondes.

Tout comme pour les mains et les bras, il n’est pas rare de ressentir de la douleur et de l’inconfort au niveau du cou et de la colonne vertébrale lorsque l’on regarde l’écran de son téléphone intelligent ou de sa tablette trop longtemps en raison de la position recroquevillée qui est généralement adoptée.

Ce phénomène est de plus en plus répandu. Vous sentez votre téléphone vibrer dans votre poche alors qu'il n’en est rien. De tels épisodes peuvent être indicateurs d’un comportement compulsif et parfois même de troubles anxieux. La meilleure façon de les prévenir est de prendre une pause de son téléphone intelligent de temps à autre.

Selon différentes études, la chaleur émanant des ordinateurs portables endommagerait le sperme. Évitez donc de garder celui-ci sur vos jambes trop longtemps!

Les blessures liées à l’utilisation de téléphones intelligents sur la voie publique sont en hausse. Une personne concentrée sur un univers virtuel a tendance à perdre momentanément contact avec le monde qui l’entoure. Des chercheurs indiquent en ce sens qu’un piéton distrait par son téléphone prendra, notamment, plus de temps à traverser la rue et accordera beaucoup moins d’importance à la signalisation routière.