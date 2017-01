ADVERTISEMENT

Nous cherchons toujours de nouvelles façons de mieux nous alimenter. Mais c’est souvent beaucoup plus facile à dire qu’à faire lorsque plaisir et saine alimentation ne vont pas de pair.

Heureusement, il existe des alternatives alimentaires qui, en plus de vous permettre de manger plus sainement, sont tout aussi bonnes au goût (sinon plus) que les ingrédients que vous utilisez d’ordinaire.

Découvrez 4 substitutions alimentaires santé. et surtout bonnes au goût, dans la galerie ci-dessous :

4 alternatives alimentaires santé et bonnes au goût (oui, vraiment!)

Les avocats pour remplacer le beurre et la mayonnaise Les rôties à l’avocat ont la cote depuis quelques années, et ce n’est pas sans raison. Utilisez-les pour vos sandwichs et vos salades aux œufs.

La compote de pommes pour remplacer l’huile Essayez la compote de pommes pour vos recettes de gâteaux, de muffins et de brownies favorites. La quantité requise est la même, donc pour une tasse d’huile, utilisez une tasse de compote de pommes.

Les flocons d’avoine pour remplacer la chapelure Essayez-les pour vos recettes de pain de viande et de boulettes de viande, vous ne verrez pratiquement pas la différence.

La purée de dattes pour remplacer le sucre À utiliser pour les recettes de gâteaux, de crème glacée et de smoothies. Encore une fois, les quantités requises sont les mêmes.

Cet article initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.