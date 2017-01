Les 30 films qu'il ne faudra pas manquer en 2017

ADVERTISEMENT

Côté 7e art, l’année 2016 nous aura bien gâtés. L’année 2017 s’annonce aussi garnie avec des découvertes, des suites, des remakes et de nombreux «spin off» notamment en ce qui concerne les superproductions. Entre les attendues suites de Star Wars et de Blade Runner, des œuvres plus modestes, mais non moins surprenantes, risquent de vous éblouir. Suivez les choix du Huffington Post Québec.



1 – SPLIT





Après le sous-estimé The Visit, M. Night Shyamalan revient avec une production délirante dans laquelle un kidnappeur souffre d’un désordre sévère de la personnalité. Tout un programme pour le cinéaste à qui l’on doit de gros succès comme Le sixième sens ou Signs.



Le 20 janvier 2017



2 – THOR: RAGNAROK





Cette troisième proposition apocalyptique de l’écurie Marvel qui met en scène le séduisant dieu du tonnerre (Chris Hemsworth) s’annonce comme un gros voyage intergalactique bourré d’effets spéciaux. Le nouveau chapitre promet l’arrivée de plusieurs héros emblématiques tels Hulk (Mark Ruffalo), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Hela (Cate Blanchett), sans oublier le vilain Loki (Tom Hiddleston).



Le 3 novembre 2017



3 – THE DARK TOWER



On attendait cette adaptation de la série à succès La Tour sombre du maître Stephen King sans vraiment y croire tant elle nous fût promise plusieurs fois. Enfin la voici prévue sur nos grands écrans pour l’été prochain avec à l’affiche Idris Elba et Matthew McConaughey.



Le 28 juillet 2017



4 – NERUDA





Le Chilien Pablo Larraín se penche sur la traque du poète et politicien communiste Pablo Neruda par le policier fasciste Oscar Peluchonneau interprété par Gael García Bernal.



Le 20 janvier 2017



5 – WAR FOR THE PLANET OF THE APES





César et les singes sont confrontés à l'armée d'un colonel humain sanguinaire. Alors que de nombreux primates sont tués, César décide de venger son espèce. Il va ainsi devoir affronter le colonel au court d’un conflit qui déterminera celui qui contrôlera la planète.



Le 14 juillet 2017



6 – THE LEGO BATMAN MOVIE





À la suite des événements relatés dans Le Film Lego, Batman a désormais droit à sa propre déclinaison. Mais de gros changements se préparent à Gotham City. S'il veut sauver la ville des mains du Joker, la chauve-souris pourrait devoir renoncer à son image de justicier solitaire.



Le 10 février 2017



7 – DARKEST HOUR



Film historique qui relate les moments cruciaux auxquels a dû faire face le premier ministre britannique Winston Churchill lors de la Seconde Guerre mondiale.



Le 24 février 2017



8 – STAR WARS: EPISODE VIII



On sait encore peu de choses sur cette suite très attendue si ce n’est qu’elle débutera là où le précédent chapitre s’est terminé, Rey remettant son sabre laser à Luke Skywalker sur une île de la planète-océan Ahch-To.



Le 15 décembre 2017



9 – JOHN WICK: CHAPTER 2





Le tueur à gages élégant et torturé est de retour dans un thriller encore plus sombre. Au menu: cascades, meurtres violents et règlements de compte en tout genre. Toujours dans la peau du héros à cravate, Keanu Reeves dont les experts annoncent enfin la résurrection professionnelle à Hollywood après plusieurs années de vache maigre.



Le 10 février 2017



10 – THE GREAT WALL





Une superproduction d’époque – la plus dispendieuse jamais réalisée en Chine – signée par le vétéran chinois Zhang Yimou qui raconte l’histoire d’une bande de soldats tentant désespérément de protéger la Grande Muraille d’un assaut imminent.

Le 17 février 2017



11 – LOGAN LUCKY



Deux frères élaborent un plan pour commettre un braquage durant une course de NASCAR à Charlotte en Caroline du Nord. Avec Channing Tatum et Daniel Craig.



Le 13 octobre 2017



12 – PATERSON





Paterson (Adam Driver) conduit chaque jour son bus dans les rues d’une petite ville ouvrière du New Jersey, mais aussi berceau de nombreux talents artistiques. Il écrit des poèmes sur son carnet secret, que son amie Laura l'encourage à publier. Un film de Jim Jarmusch.



Le 24 février 2017



13 – BLADE RUNNER 2049





Le film de science-fiction le plus attendu de l’année 2017 réalisé par le québécois Denis Villeneuve. Le cinéaste offre une suite au premier film réalisé par Ridley Scott sorti en 1982 et adapté du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? de Philip K. Dick. Los Angeles 2049. L'officier K du LAPD (Ryan Gosling) mène une enquête qui l'oriente vers Rick Deckard (Harrison Ford) disparu depuis plus de trente ans.



Le 6 octobre 2017



14 – GOLD





Kenny Wells, un homme peu chanceux en affaires, décide de s’associer avec le géologue Michael Acosta pour trouver de l'or dans la jungle indonésienne, près de Bornéo. Une chronique sur l’appât du gain portée par un Matthew McConaughey toujours aussi inspiré.



Le 27 janvier 2017



15 – TONI ERDMANN





Le fantasque Winfried Conradi, un enseignant allemand d'une soixantaine d'années, va rendre une visite surprise à sa fille Ines, consultante de haut niveau en poste à Bucarest. Alors qu'elle essaye de négocier un contrat d'externalisation très important pour sa carrière, il s'immisce dans sa vie professionnelle et personnelle afin de la faire réfléchir sur elle-même, dans une série de situations inattendues qui la déstabilisent. Un véritable coup de coeur.



Le 10 février 2017



16 – T2: TRAINSPOTTING





Danny Boyle à la barre d’une suite au film iconique de Stanley Kubrick. Les quatre amis toxicomanes vont voir leurs chemins se croiser de nouveau dans le quartier froid et pluvieux de Leith, où la rancœur perdure depuis maintenant vingt ans.



Le 27 janvier 2017



17 – RED SPARROW



Changement de registre pour Francis Lawrence, derrière la franchise Hunger Games, avec un long métrage d’espionnage se situant en Russie sous l’ère Poutine. L’actrice Jennifer Lawrence y joue une agente secrète prête à tout pour accomplir sa mission.



Le 10 novembre 2017



18 – KONG: SKULL ISLAND





Dans les années 1970, des explorateurs se rendent sur une île reculée de l'Océan Pacifique. Ils ignorent qu'une créature géante y réside. Même si l’on connaît le monstre King Kong grâce aux multiples adaptations cinématographiques plus ou moins réussies, on ne fera pas la fine bouche à la vue de cette nouvelle tentative.



Le 10 mars 2017



19 – LA BELLE ET LA BÊTE





Disney s’amuse à adapter en prise de vue réelle ses classiques d'animations. Après Maléfique, Alice aux pays des merveilles, Le livre de la jungle et Cendrillon, c’est au tour de La Belle et la Bête d’avoir droit à une transformation en chaire et en os.



Le 17 mars 2017



20 – LES GARDIENS DE LA GALAXIE: VOL. 2





Les membres de la bande des Gardiens poursuivent leurs péripéties alors qu’ils traversent les confins du cosmos. En effet, ils doivent se battre pour que leur nouvelle famille reste ensemble tandis qu’ils cherchent à percer le mystère de la véritable filiation de Star-Lord.



Le 5 mai 2017



21 – ALIEN: COVENANT





Le Covenant est le nom d’un vaisseau spatial. À son bord, l'équipage vole vers un astre situé à l'autre bout du cosmos. Pensant atterrir sur une planète en tous points paradisiaque encore inexplorée, ils découvrent un monde froid et dangereux, dont le seul habitant est l'androïde David, unique survivant de l'expédition maudite du vaisseau Prometheus, une décennie plus tôt.



Le 19 mai 2017



22 – BAYWATCH





Qui l’eut cru? L’adaptation de la populaire série d’Alerte à Malibu sera au programme cinéma. N’attendez pas l’apparition sur la plage de Pamela Anderson, mais d’une toute nouvelle équipe de sauveteurs en maillot de bain composée de Dwayne Johnson, Zac Efron et Alexandra Daddario.



Le 26 mai 2017



23 – WONDER WOMAN





Quatrième film de l'univers cinématographique DC. Avant Wonder Woman, il y avait Diana, princesse des Amazones, formée pour être une guerrière invincible. Élevée sur une terre paradisiaque reculée, Diana quitte son foyer quand un pilote américain s’écrase sur leurs rivages et parle d’un conflit massif qui fait rage dans le monde extérieur, convaincue qu’elle peut stopper la menace.



Le 2 juin 2017



24 – LES PROIES



Tiré du roman A Painted Devil de Thomas P. Cullinan et déjà adapté en 1971, le nouvel opus de Sofia Coppola est défendu par une distribution quatre étoiles avec les présences d’Elle Fanning, Nicole Kidman, Colin Farrell, Kirsten Dunst et Angourie Rice.



Le 23 juin 2017



25 – DUNKERQUE





Christophe Nolan propose un film de guerre ancré en pleine Seconde Guerre mondiale. Environ 400 000 soldats britanniques et français se retrouvent encerclés par les troupes allemandes dans la poche de Dunkerque. L'Opération Dynamo est mise en place pour évacuer le Corps expéditionnaire britannique vers l'Angleterre.



Le 21 juillet 2017



26 – BABY DRIVER



Passionné de musique, le jeune Baby travaille comme chauffeur pour plusieurs braqueurs de banques. Un jour, il se retrouve poursuivi lorsqu'une opération tourne mal.



Le 11 août 2017



27 – JULIETA





Sur la Croisette, Pedro Almodóvar a conquis les critiques grâce à son dernier-né Julieta. À la veille de quitter Madrid pour s'installer au Portugal avec son amant Lorenzo, Julieta rencontre par hasard Beatriz, amie d'enfance de sa fille Antía. Elle apprend ainsi que cette fille qui est partie sans plus donner de nouvelles il y a plus de douze ans vit encore, en Suisse, avec trois enfants.



Le 13 octobre 2017



28 – AMERICAN MADE



Tom Cruise incarne Barry Seal, un ancien pilote de la TWA qui devient dans les années 1980 un trafiquant de drogue. Il est ensuite recruté par la Drug Enforcement Administration (DEA) afin de fournir des renseignements sur la menace communiste en Amérique du Sud.

Le 29 septembre 2017



29 – SILENCE





Le prochain film du grand Martin Scorsese s’intéresse à l’évangélisation du Japon au tournant du XVIIe siècle. On y suit les efforts chaotiques de plusieurs missionnaires jésuites portugais victimes de persécution religieuse.



30 – THE KILLING OF THE SACRED DEER



Colin Farrell retrouve le réalisateur grec Yorgos Lanthimos dans une œuvre que l’on souhaite aussi loufoque que le génial The Lobster.