Les 15 films français qui vont vous enthousiasmer en 2017

L'année 2016 vient tout juste de s'achever qu'il faut se projeter sur 2017. Comédies, drames historiques ou chroniques familiales, Le Huffington Post Québec a sélectionné 15 films français à découvrir bientôt dans nos salles de cinéma.



1 – DALIDA





Réalisation: Lisa Azuelos



Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio et Jean-Paul Rouve



De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse, patron d’une radio populaire, aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de «Gigi l’Amoroso» en 1974, ce biopic est le portrait intime de Dalida, une femme absolue et moderne, malgré sa disparition tragique en 1987.



2 – DEMAIN TOUT COMMENCE





Réalisation: Hugo Gélin



Avec Omar Sy, Antoine Bertrand et Clémence Poésy



Samuel vit une existence sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil de la Côte d’Azur. Un jour, une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois qui s’avère être sa propre progéniture. Huit ans plus tard, alors que Samuel et sa fille ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère revient pour récupérer son enfant.



3 – L’ÉCONOMIE DU COUPLE



Réalisation: Joachim Lafosse



Avec Bérénice Béjo et Cédric Kahn



Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle qui a acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a entièrement rénovée. À présent, ils sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens de se reloger. À l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge avoir apporté.



4 – LA FILLE DE BREST



Réalisation: Emmanuelle Bercot



Avec Sidse Babett Knudsen et Benoît Magimel



Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des morts suspectes et la prise d'un médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de faits réels.



5 – LE CŒUR EN BRAILLE



Réalisation: Michel Boujenah



Avec Alix Vaillot, Charles Berling et Pascal Elbé



Une jeune fille passionnée de violoncelle et très douée à l’école rencontre un garçon sympathique, dynamique, mais qui connaît quelques difficultés scolaires. Ignorant qu'elle perd la vue, il tombe amoureux de sa nouvelle amie jusqu’à ce que la vérité éclate. Une relation forte et indéfectible va naître de ce duo improbable, prêt à tout pour faire front face au reste du monde.



6 – LA JEUNE FILLE SANS MAINS



Réalisation: Sébastien Laudenbach



En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe, mais est privée de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier et le prince en son château. Un long périple vers la lumière.



7 – LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE



Réalisation: Thomas Kruithof



Avec François Cluzet, Denis Podalydès et Sami Bouajila



Deux ans après un surmenage, un chômeur se voit contacter par un mystérieux employeur pour retranscrire des écoutes téléphoniques. Sans se poser de questions sur la finalité de cette organisation, il accepte pour des raisons financières. Ce travail simple, s’il lui permet de reprendre pied dans sa vie, va néanmoins le placer très vite au cœur d’un complot politique, plongé malgré lui dans la brutalité et l’étrangeté du monde souterrain des services secrets.



8 – L’ODYSÉE





Réalisation: Jérôme Salle



Avec Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey Tautou



1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils vivent au paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, il a découvert un nouvel univers à l’explorer. Et pour y parvenir, il est prêt à tout sacrifier.



9 – PRIMAIRE



Réalisation: Hélène Angel



Avec Sara Forestier et Vincent Elbaz



Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre en cause sa vocation. Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre.



10 – RÉPARER LES VIVANTS





Réalisation: Katell Quillévéré



Avec Emmanuelle Seigner, Anne Dorval, Alice Taglioni, Tahar Rahim et Monia Chokri



Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la vie du garçon n’est plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie.



11 – VOIR DU PAYS





Réalisation: Muriel Coulin et Delphine Coulin



Avec Soko, Ariane Labed et Ginger Roman



Deux femmes militaires reviennent d’Afghanistan. Avec leur section, elles vont passer trois jours à Chypre, dans un hôtel cinq étoiles, au milieu des touristes en vacances, pour ce que l’armée appelle un sas de décompression, où on va les aider à «oublier la guerre». Toutefois, on ne se libère pas de la violence si facilement.



12 – POLINA, DANSER SA VIE

Réalisation: Angelin Preljocaj et Valérie Müller-Preljocaj



Avec Anastasia Shevsova et Niels Schneider



On est en Russie dans les années 1990. Portée depuis l'enfance par la rigueur et l'exigence du professeur Bojinski, Polina est une danseuse classique prometteuse. Alors qu'elle s'apprête à intégrer le prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un spectacle de danse contemporaine qui la bouleverse profondément. C'est un choc artistique qui fait vaciller tout ce en quoi elle croyait. Elle décide de tout quitter et rejoint le sud de la France pour travailler avec la talentueuse chorégraphe Liria Elsaj et tenter ainsi de trouver sa propre voie.



13 – CÉZANNE ET MOI

Réalisation: Danièle Thompson



Avec Guillaume Gallienne, Alice Pol et Guillaume Canet



Le récit d’une amitié et de rivalité entre Paul Cézanne et Émile Zola, tous deux natifs d'Aix-en-Provence. Le premier, peintre, fils de banquier, qui n'obtiendra qu'une reconnaissance relative de son vivant alors qu'il devient l'un des pères fondateurs de l'art moderne; le deuxième, écrivain, orphelin de père immigré et de milieu modeste, qui devient chef de file du mouvement naturaliste dans la France tourmentée de la deuxième moitié du XIXe siècle.



14 – PERSONAL SHOPPER

Réalisation: Olivier Assayas



Avec Kristen Stewart , Anders Danielsen Lie , Lars Eidinger



Une Américaine à Paris s’occupe de la garde-robe d’une célébrité. C’est un travail qu’elle n’aime pas, mais elle n’a pas trouvé mieux pour payer son séjour et attendre que se manifeste l’esprit de son frère jumeau récemment disparu. Elle se met alors à recevoir sur son portable d’étranges messages anonymes.



15 – CESSEZ-LE-FEU





Réalisation: Emmanuel Courcol



Avec Romain Duris, Céline Sallette et Grégory Gadebois



Au début des années folles, Georges Laffont, traumatisé par les horreurs de la Première Guerre mondiale, décide de changer son destin en s'exilant en Haute-Volta, en Afrique de l’Ouest, en compagnie de l’artiste Diofo qui a également survécu à la Grande Guerre. Georges rentre à Paris avec un chargement de masques tribaux pour retrouver son frère Marcel, un ancien combattant que la guerre a rendu sourd et qui vit avec leur mère. Tentant désespérément de se remettre de ce traumatisme, Georges trouvera le réconfort auprès d’Hélène, une professeure de langue des signes.