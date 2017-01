Les 10 films québécois incontournables de 2017

ADVERTISEMENT

De Bon Cop Bad Cop 2 à Goon: le dernier des dures à cuire, sans oublier l'inévitable De père en flic 2... Découvrez ce que le nouveau cru québécois nous réserve en 2017.



1 – BON COP BAD COP 2



Réalisation: Alain DesRochers



Avec Patrick Huard et Colm Feore



Dans cette suite, David Bouchard et Martin Ward sont à nouveau forcés de faire équipe. Cette fois, l’enquêteur québécois se retrouve sous les ordres de Ward, maintenant officier de la Gendarmerie royale du Canada. Le duo aura la mission de démanteler un réseau de vols de voitures, derrière lequel se cache une opération d’envergure. Au fil de leurs péripéties, Bouchard et Ward découvriront que les ennemis ne sont pas toujours ceux que l’on croit. Ils réaliseront aussi que les années passent sans que certaines choses changent réellement.



2 – LE CYCLOTRON



Réalisation: Olivier Asselin



Avec Paul Ahmarani, Lucille Fluet et Mark-Antony Krupa



Suspense qui se situe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Simone, une espionne travaillant pour les Alliés, se voit confier la mission de retrouver et d’exécuter Emil, un scientifique berlinois qui a découvert, avant les Américains, le moyen de fabriquer une bombe atomique, mais qui, pris de scrupules, a fui avec son secret. Simone le retrouve dans un train de nuit qui file vers la Suisse. L’affaire se complique quand s’y mêle le souvenir de l’amour et la mécanique quantique.



3 – ÇA SENT LA COUPE



Réalisation: Patrice Sauvé



Avec Louis-José Houde, Émilie Bibeau, Marilyn Castonguay, Louis-Philippe Dandenault et Julianne Côté



Inspirée du roman éponyme de Matthieu Simard, l’œuvre met en scène Max, un admirateur de hockey dont la vie bascule lorsque sa sœur Nathalie revient d’exil et que sa blonde Julie le quitte subitement. S’en suit une remise en question qui ne sera pas de tout repos pour notre pauvre héros, mais avec l’aide de ses amis il y aura peut-être de l’espoir au bout du tunnel.



4 – L’AUTRE CÔTÉ DE NOVEMBRE



Réalisation: Maryanne Zéhil

Avec Marc Labrèche, Arsinée Khanjian et Pascale Bussières



Léa est une neurochirurgienne vivant au Québec et Layla est une couturière vivant dans un village éloigné au Liban. Un jour, la mémoire des deux protagonistes commence à défaillir. Chacune à sa manière, elles vont remonter le fil des événements jusqu’à une certaine nuit de novembre. Que s’est-il passé à ce moment-là? Qui sont-elles l’une par rapport à l’autre? Et qui est cette femme ressurgie du passé qu’elles semblent toutes les deux avoir connue?



5 – DE PÈRE EN FLIC 2



Réalisation: Émile Gaudreault



Avec Michel Côté, Louis-José Houde, Karine Vanasse, Patrice Robitaille et Julie Le Breton



Quelques années après avoir infiltré une thérapie pour les pères et les fils, la relation entre le commandant Jacques Laroche et son fils Marc ne s’est pas du tout améliorée. Marc est amoureux d’Alice, mais le couple chancèle. Tandis que Jacques vit un spectaculaire refus de vieillir essayant sans succès de se rapprocher de Martin Germain, le lieutenant du chef de la mafia. Toutefois, une chance inouïe se présente enfin.



6 – CEUX QUI FONT LES RÉVOLUTIONS À MOITIÉ N’ONT FAIT QUE SE CREUSER UN TOMBEAU



Réalisation: Mathieu Denis et Simon Lavoie



Avec Charlotte Aubin, Laurent Bélanger, Emmanuelle Lussiez-Martinez et Gabrielle Tremblay



Klas Batalo, Giutizia, Tumulto et Ordine Nuovo, quatre Québécois dans la vingtaine, refusent le monde tel qu’il leur est offert. Trois ans après l’échec retentissant du «Printemps Érable», la bande de jeunes se lance dans des actions de vandalisme qui tendent de plus en plus vers le terrorisme. Mais leur avant-garde révolutionnaire ne rejoint visiblement pas les aspirations dominantes de la société et risque à tout moment de leur éclater au visage.



7 – TUKTUQ



Réalisation: Robin Aubert



Avec Robin Aubert, Robert Morin et Brigitte Poupard



Un caméraman est envoyé dans un petit village du Nunavik. Son travail consiste à tourner des images d’archives pour le compte du gouvernement. Se liant d’amitié avec une famille inuit, il prend connaissance de leurs traditions en lien avec la richesse du territoire. Parallèlement, il apprend que l'on devra bientôt déporter le village et ses habitants en raison d’exploitations minières. Confronté aux conversations téléphoniques avec son employeur et son ex-copine, le caméraman remettra en question ses propres idéaux et le but véritable de sa venue en ces terres.



8 – NELLY



Réalisation: Anne Émond



Avec Mylène Mackay, Mylia Corbeil-Gavreau, Mickaël Gouin et Sylvie Drapeau



Un film librement inspiré de la vie et de l'œuvre de Nelly Arcan. Le portrait d'une femme fragmentée, perdue entre ses identités irréconciliables d'écrivain, d'amoureuse, de putain et de vedette. Plusieurs figures féminines en une seule naviguant entre grandes exaltations et grands désenchantements. Un production à l'image d'une vie violente et d'une œuvre radicale; un hommage à une écriture dense, glaçante et toujours d'actualité.



9 – GOON: LE DERNIER DES DURS À CUIRE



Réalisation: Jay Baruchel



Acec Sean William Scott, Liev Schreiber, Marc-André Grondin, Alison Pill, Wyatt Russell et Elisha Cuthbert



Après une énième commotion, Doug Glatt doit oublier son rêve des ligues majeures et se contenter d'une carrière de vendeur d'assurance, comme le lui suggère fortement sa femme qui attend un bébé. Mais le sportif ne peut résister aux sirènes des Highlanders, et met tout en branle pour retrouver sa gloire d'antan.



10 – IQALUIT





Réalisation: Benoit Pilon



Avec Marie-Josée Croze, François Papineau, Natar Ungalaq, Sébastien Huberdeau et Paul Nutarariaq



Carmen, la femme d’un travailleur du nord, se rend pour la première fois à Iqaluit au chevet de Gilles, son mari gravement blessé. En cherchant à savoir ce qui s’est passé, elle se rapproche de Noah, un ami Inuk de son compagnon, et comprend que son drame est lié au sien. Ils partent alors ensemble sur la baie de Frobisher: l’un pour obtenir des réponses et l’autre pour empêcher son fils de commettre l’irréparable.



D’autres sorties à surveiller :



1 – Le trip à trois de Nicolas Monette avec Mélissa Désormeaux-Poulin et Martin Matte.



2 – Pieds nus dans l’aube de Francis Leclerc avec Justin Leyrolles-Bouchard, Julien Leclerc, Roy Dupuis, Claude Legault.



3 – Nous sommes les autres de Jean-François Asselin avec Jean-Michel Anctil et Pascale Bussières.



4 – Hochelaga, Terre des Âmes de François Girard ave Samian et Vincent Perez.

Les affamés de Robin Aubert.



5 – C’est le cœur qui meurt en dernier de Robert Lalonde avec Denise Filiatrault et Sophie Lorain.



6 – Et au pire on se mariera de Léa Pool avec Sophie Nélisse et Karine Vanasse.



7 – Les affamés de Robin Aubert avec Marc-André Grondin, Monia Chokri, Micheline Lanctôt, Brigitte Poupart.



8 – De l’amour pour Noël de Sophie Lorain.



9 – Junior Majeur d’Éric Tessier avec Antoine Olivier Pilon, Rémi Goulet, Alice Morel-Michaud, Claude Legault.