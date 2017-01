ADVERTISEMENT

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) dit avoir dépensé environ 2 millions $ sur la sécurité de la visite de huit jours du duc et de la duchesse de Cambridge et de leurs deux jeunes enfants, l'an dernier, en Colombie-Britannique et au Yukon.

Les coûts pour la GRC de la visite ayant débuté le 24 septembre dernier ont été dévoilés grâce à la Loi sur l'accès à l'information. Mais la facture totale pourrait encore changer si des dépenses sont ajoutées plus tard cette année, indique-t-on.

Le document montre que les plus importantes dépenses étaient reliées au salaire, aux heures supplémentaires et aux frais de déplacement, comptant pour environ 1,9 million $.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique devrait dévoiler ses frais encourus par la visite le 13 janvier, et on ignore encore quelle a été la facture totale pour le gouvernement fédéral.

Ottawa avait publié une évaluation budgétaire de 855 600 $ en octobre dernier.

Le prince William et son épouse Kate Middleton se sont rendus dans plusieurs municipalités de la Colombie-Britannique et du Yukon.

Il s'agit de la deuxième visite officielle au Canada pour le couple princier. William et Kate étaient venus au Canada après leur mariage en 2011. Ils avaient alors visité Ottawa, Montréal, Québec, Charlottetown, Summerside, Yellowknife, Calgary et la petite ville de Slave Lake qui venait d'être ravagée par un feu de forêt.

