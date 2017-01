11 qualités que les meilleures relations ont en commun

ADVERTISEMENT

L’attirance physique et la chimie ont fait en sorte que votre partenaire et vous soyez ensemble, mais ça prend un peu plus qu’une étincelle pour faire durer son couple.



Avec ça en tête, nous avons demandé à des thérapeutes et spécialistes du mariage de nous partager les qualités des couples heureux et qui restent ensemble longtemps.

1. La compassion

«Vous devez être en mesure de vous mettre dans les souliers de votre partenaire. La compassion permet de démontrer du respect et de la confiance. La connexion et l’intimité de la relation en seront gagnantes.» – Carin Goldstein, une thérapeute de la famille et du mariage.

2. Régler les problèmes à deux

«Plusieurs couples pensent qu’il est mieux d’éviter les problèmes, mais il est mieux de les affronter à deux. Savoir que vous pouvez résoudre vos problèmes à deux rend votre relation saine et forte.» – Alicia H. Clark, psychologue

3. Avoir un bon sens de l’humour

«Les couples les plus forts que je connaisse ont une capacité à rire d’eux-mêmes. Quand un partenaire arrive à rire de ses défauts ou de ses habitudes, il peut mieux communiquer sans transformer leur partenaire en ennemi.» – Ryan Howes, psychologue

4. La confiance

«Étant spécialisée en infidélité, je peux vous dire que la confiance est la chose la plus importante pour préserver l’équilibre dans son couple. Ça peut prendre des années à bâtir, mais que quelques secondes à détruire. Évidemment, c’est plus que la confiance sexuelle. Il faut savoir faire confiance à tous les niveaux.» – Caroline Madden, thérapeute du mariage

5. Le positivisme

«Nous avons tous besoin de nous sentir appréciés. Le positivisme est essentiel dans une relation, surtout pour les couples qui ont passé la phase de la lune de miel. Que ce soit un simple «merci» ou encore un «je t’aime», nous avons tous besoin d’entendre des commentaires positifs, dit Kurt Smith, thérapeute pour les hommes.» – Kurt Smith, thérapeute

6. L’intimité

«L’intimité sexuelle et l’intimité émotionnelle sont les vedettes d’une bonne relation de couple. L’intimité est différente d’une relation à l’autre. Ça se construit avec le temps. Il s’agit du sentiment de se faire comprendre et accepter.» – Laura Heck, thérapeute de la famille et du couple

7. Le respect mutuel

«La vie nous confronte souvent à des situations auxquelles on ne s’attend pas. Une des qualités des meilleurs couples est le respect dont chacun fait preuve dans de mauvaises situations. Il faut savoir s’accompagner dans les moments les plus difficiles.» – Elisabeth J. Lamotte, psychothérapeute

8. Présence

«Être présent est plus que de donner simplement de l’attention. Cet aspect signifie que vous offrez votre concentration complète à votre partenaire dans des moments où il en a besoin. C’est de voir les choses de son point de vue.» – Debra Campbell, psychologue et thérapeute de couple.

9. L’amour

«Il n’y a pas d’autres façons que de démontrer son amour par des actes. L’amour passe par des gestes, du temps de qualité, des petits services et de jolies pensées. Il faut savoir démontrer son intérêt et toujours donner son meilleur.» – Becky Whetstone, une thérapeute de la famille.

10. La compréhension

«Tous les problèmes peuvent être résolus si vous travaillez en équipe. Écoutez et faites des efforts. Vous arriverez à toutes les fins.» – Gary Neuman, un psychothérapeute.

11. L’amitié

«Les couples qui sont de bons amis se connaissent très bien. En prenant le temps de solidifier votre amitié, il y a plus de chances de voir votre relation se développer à long terme. Vous traverserez ainsi toutes les épreuves.» – Danielle Kepier, une thérapeute.

À voir également :

Close  6 conseils insolites pour faire durer votre couple sur  

Lorsque vous passez la porte après une longue journée de travail, votre chien n’a rien d’autre que de l’amour pur pour vous. Vous êtes le meilleur humain de la Terre! Pourquoi ne pas tenter de reproduire cette réaction lorsque votre complice revient du boulot? C’est ce que pense Evely Moschetta, une thérapeute de New York.

Les gens qui pensent que leur relation est coulée dans le béton ou encore que leur partenaire ne les quittera jamais sont exactement ceux qui ne voient pas le divorce venir. «Dans mon travail, je vois beaucoup de gens qui voient les relations comme de petites boîtes, dit Jeffrey Platts, expert en relations amoureuses. Ils pensent que parce qu’ils ont trouvé un partenaire, ils peuvent mettre cette partie de leur vie de côté et qu’ils n’ont pas à entretenir leur relation. Ils pensent avoir la clé du succès un coup qu’ils ont trouvé quelqu’un, mais c’est le contraire.»

La relation que vous entretenez avec vos enfants ne devrait jamais venir avant votre mariage, croit Jeffrey Platts, un expert en relations et coach pour les hommes. Le «votre-moitié-devrait-toujours-venir-en-premier» ne fonctionnera probablement pas pour tous les parents, mais Platts pense que cette philosophie pourrait aider plusieurs couples. En prime, vos enfants grandiront dans une famille où le couple est fort et solide.

Entre les messages et les appels du travail, votre conjoint se sent un peu bombardé par ces moyens de communication. Il y a cependant une personne de qui votre partenaire aime entendre parler lorsque vous n’êtes pas ensemble : vous. Ça peut sembler banal, mais un simple message qui sort de nulle part lui fera certainement plaisir et montrera à quel point vous tenez à cette personne.

Ne soyez pas si rapide à raconter à tout le monde vos problèmes de couple, dit Jeffery Platts, expert en relations amoureuses. Ça peut sembler normal de parler de vos problèmes à votre entourage, mais parfois il faut prendre le temps de bien respirer. Il faut savoir se donner une pause dans sa propre relation, un temps de réflexion.

C’est certainement une activité qui est loin du cinéma ou d’un souper romantique, mais passer la soirée à mettre sur papier les mots que vous diriez si votre compagne vous quittait fera en sorte que vous réaliserez pourquoi pour êtes tombé amoureux de cette personne à la base, pense Paul Moschetta, un thérapeute de New York.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Cet article initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.