Un père photographie son bébé et son chien chaque mois durant deux ans

Un père du Royaume-Uni s’est engagé dans un projet photo tout ce qu’il y a de plus adorable. Le photographe Timothy Jones a en effet photographié son fils Stan et son chien Jasper, assis côte à côte sur un divan, une fois par mois durant les deux premières années de vie de l’enfant.

«Jasper avait l’habitude de s’installer sur le divan pour relaxer, et j’ai pensé que ce serait une bonne idée de prendre une photo d’eux sur cette même chaise», confie le père de famille.

Lorsqu’il a vu le résultat de la première photo, prise alors que Stan n’était âgé que de 10 jours, Timothy Jones savait qu’il devait en faire une série.

«Aujourd’hui, Jasper et Stan s’entendent à merveille. Au début Jasper était un peu sur ses gardes, mais ils sont devenus de plus en plus affectueux l’un envers l’autre au fil du temps.»

Timothy Jones espère que ses images feront sourire les gens. «Cela illustre la belle relation que les enfants peuvent avoir avec un animal de compagnie.»

Découvrez ces clichés on ne peut plus mignons dans la galerie ci-dessous :

Cet article initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.