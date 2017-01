Les âmes charitables sont heureuses d'après une étude. Au lieu de dépenser votre argent pour vous, faites-le pour les autres. Peu importe ce qu'elles gagnent, les personnes les plus heureuses sont souvent les plus généreuses.

Vous avez aidé une dame à soulever sa poussette dans le bus. Vous avez eu un long fou rire au bureau et passé une agréable soirée avec votre amoureux(se). Notez-le sur une feuille de papier ce soir. Et continuez à coucher sur le papier 3 moments de bonheur que vous avez vécu chaque jour. Cela peut être des moments très simples. Un professeur de l'université de Pennsylvanie a démontré que ceux qui pratiquaient régulièrement cet exercice étaient plus heureux que la moyenne.

Ce n'est manifestement pas le plus facile des conseils à mettre en pratique. Pourtant des recherches ont démontré que sortir de sa routine rendait heureux. Partez à l'aventure, sortez des sentiers battus. C'est le meilleur moyen de faire travailler sa mémoire et stimuler son cerveau.

Réjouissez vous du week-end à venir, pensez au prochain repas de famille. Anticipez les bon moments est un bon moyen de rester positif.

Si l'artiste français Yves Klein s'est donné autant de peine pour peindre ses toiles avec la plus belle nuance de bleu, ce n'est pas par hasard. Des scientifiques de l'université de Sussex en Angleterre ont montré que s'exposer à cette couleur pouvait gonfler notre confiance en nous, réduire notre stress et contribuer à notre bonheur. De la sorte, n'oubliez pas de contempler le ciel (quand les nuages ne sont pas la).

La vie, c'est comme les échecs. Il est conseillé de se fixer des objectifs pour avancer. Cela ne contribue pas seulement à ouvrir de nouvelles perspectives mais aussi à lutter contre les pensées négatives selon le psychologue Richard Davidson.

En terme de bonheur, la Suisse a tout compris. A trop vouloir contrer les arguments de son interlocuteur et de débattre sans fin, on perd énormément d’énergie. L'écrivain et auteur Deepak Chopra conseille à ses lecteurs de rester neutre pour atteindre le bonheur. "Vous pouvez sauver 99% de votre énergie psychologique et vous sentir mieux si vous arrêtez de défendre votre point de vue" explique-il.

Oui ça peut paraître bizarre si vous n'êtes pas croyants mais vous rendre dans un sanctuaire religieux peut vous aider à méditer, selon l'Université de Melbourne.

Lors d'une étude, des adultes âgés entre 18 et 65 ans ont évalué leur niveau de bonheur sur une échelle allant de 1 à 5 selon leur temps de sommeil. Résultats de l'enquête : ceux qui dormaient au moins 6 heures et 15 minutes se sentaient le plus heureux.

Qui ne s'est jamais plaint de passer trop de temps dans les transports ? Tout le monde révérait de se rendre au travail en 5 minutes. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Des scientifiques britanniques conseillent en effet de limiter le temps du chemin qui mène au travail à 20 minutes. La durée du trajet agit en effet sur la santé et le bien-être.

Les amis, ça se compte sur les doigts de la main. L'expression est bien connue mais pour des scientifiques, elle pourrait bien être un enjeu crucial pour atteindre le bonheur. Plus on a de très bons amis et plus on est heureux. Les personnes qui prétendent avoir 10 amis seraient plus heureux que les autres selon les enquêtes.

Il paraîtrait que cela fonctionne. Lorsqu'on est malheureux ou que l'on a passé une mauvaise journée, se convaincre soi-même que tout va bien aide à se sentir mieux. Et d'après un psychologue, sourire rendrait heureux.