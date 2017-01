Faraday Future dévoile son nouveau FF 91 électrique de 1050 chevaux

ADVERTISEMENT

Le Consumer Electronics Show de Las Vegas est certainement l’endroit pour découvrir de nouvelles technologies futuristes, ou encore des véhicules qui semblent si avancés qu’on doute qu’ils soient réalisables à court terme. Le nouveau Faraday Future FF 91 dévoilé hier soir est l’exemple parfait.

Véhicule utilitaire sport au style unique, le FF 91 est le premier véhicule destiné à la production à être dévoilé par l’entreprise américaine Faraday Future.

Cette dernière doit son existence à des investissements importants de la part du milliardaire chinois Jia Yueting, PDG de Leshi Holdings Co. Cette entreprise avait d’ailleurs présenté la LeECO LeSee, une berline électrique, en avril dernier.

Si la LeSee se veut une rivale de la Tesla Model S, le FF 91 vise plutôt le Model X. Alimenté par une batterie de 130 kWh, le nouveau véhicule de Faraday Future propose 1 050 chevaux et une autonomie qui varie entre 600 et 700 kilomètres. Selon son constructeur, une autonomie de 775 kilomètres est même possible à condition de ne pas dépasser 90 km/h.





Le Consumer Electronics Show de Las Vegas est certainement l'endroit pour découvrir de nouvelles technologies futuristes, ou encore des véhicules qui semblent si avancés qu'on doute qu'ils soient réalisables à court terme. Le nouveau Faraday Future FF 91 dévoilé hier soir est l'exemple parfait.





Le FF 91 atteint 100 km/h en seulement 2,4 secondes, et la batterie imposante peut se recharger en moins de 8 heures. Faraday Future souhaite également développer un système de recharge sans fil dans un avenir rapproché.

Il faut s’identifier au moyen d’une application pour accéder au véhicule qui regroupe une quantité incroyable de caméras et de radars, une connexion WiFi ultrarapide ainsi que des écrans individuels pour chaque passager. Le FF 91 peut même vous déposer à la porte et aller se garer de manière autonome par la suite.

Il ne reste qu’à connaitre le prix maintenant. Il est possible de réserver son Faraday Future FF 91 sur le site du constructeur avec un dépôt de 5 000 $, mais on ne sait pas exactement quand les nouveaux propriétaires pourront en prendre possession.