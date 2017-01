Près de 160 détenus s'évadent aux Philippines

ADVERTISEMENT

Cent cinquante-huit détenus se sont enfuis tôt mercredi quand une centaine de rebelles musulmans présumés ont attaqué une prison du sud des Philippines.

Des responsables ont affirmé qu'il s'agit de la pire évasion de l'histoire du pays.

Six évadés ont été abattus lors d'échanges de tirs avec les policiers et les soldats qui les pourchassaient. Huit autres ont été repris et ramenés, selon un porte-parole du système carcéral philippin, Xavier Solda.

M. Solda a expliqué que les militants lourdement armés s'étaient cachés dans la jungle et qu'ils ont profité de l'obscurité pour attaquer la prison du district du Cotabato-Nord, à Kidapawan. La ville de Kidapawan, dans la province du Cotabato, se trouve à environ 930 kilomètres au sud-est de Manille.

Un gardien aurait également perdu la vie.

Les prisonniers en cavale, les militants qui les ont libérés, et les policiers et les soldats qui les traquent continuaient à s'échanger des tirs plusieurs heures après l'évasion. Les forces de l'ordre ont notamment utilisé des blindés.

Les militants appartiennent probablement aux Combattants de la liberté islamique au Bangsamoro et à une faction dissidente du Front Moro islamique de libération, qui a signé un accord de paix avec le gouvernement.

La prison comptait 1511 détenus, dont des membres des Combattants accusés de meurtre relativement à une série d'attaques à la bombe dans la province. C'est la troisième fois que cette prison est attaquée depuis 2007.