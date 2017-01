Archives: Yannick Nezet-Seguin en pleine performance avec l'Orchestre symphonique de Philadelphie (Photo by Hiroyuki Ito/Getty Images) | Hiroyuki Ito via Getty Images

ARTV réserve encore quelques cadeaux de Noël aux téléspectateurs cette semaine, avant de revenir à sa programmation habituelle.

Ce jeudi 5 janvier, à 20h, c’est l’une des fiertés du Québec à l’échelle internationale, le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, nommé directeur musical du Metropolitan Opera (MET) de New York en juin, qui est en vedette, accompagné de l’Orchestre Philarmonique de Berlin, dans un événement unique.

Enregistré le 26 juin dernier dans l’amphithéâtre Waldbühne de Berlin, le concert fait la part belle à la musique tchèque, offrant la Vltava (Moldau), ainsi que la Sixième symphonie et le Concerto pour violon de Dvorak, avec la soliste Lisa Batiashvili.

Dans une version diffusée simultanément sur le site d’ARTV (www.ici.artv.ca), une caméra plantée directement devant Yannick Nézet-Séguin offrira une perspective complètement différente du spectacle.

Classique des Fêtes

Puis, le dimanche 8 janvier, c’est l’émerveillement généré par Casse-Noisette qui envoûtera les ondes d’ARTV, à compter de 19h. La production des Grands Ballets Canadiens, chorégraphiée par le Canadien Fernand Neault, sur la musique de Tchaïkovski, qui vit à chaque année depuis 1964, a été captée lors d’une représentation à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Plus d’une soixantaine de danseurs sautillent, valsent et tournoient dans cette histoire familiale, ce classique par excellence du temps des Fêtes qui fait toujours courir les foules, tiré du conte célèbre de l’écrivain romantique allemand ETA Hoffmann. Le soir du réveillon de Noël, la petite Clara reçoit de son oncle, le mystérieux docteur Drosselmeyer, un joli casse-noisette, qui se transformera en prince la nuit venue, alors que, tout près, rats et souris livrent bataille à une armée de soldats de plomb. La porte s’ouvre alors à un monde purement magique et fantastique.

Les costumes de Casse-Noisette ont été conçus par le défunt créateur François Barbeau, décédé au début 2016, tandis que les décors sont l’œuvre de Peter Horne, et les éclairages, de Nicholas Chernovitch. L’Orchestre des Grands Ballets Canadiens de Montréal est dirigé par Allen Lewis et Florian Ziemen. L’édition télévisée a été mise en images par la boîte Aidia Télévision.

Cette diffusion marque les 60 ans des Grands Ballets Canadiens et constitue le début d’une initiative de Radio-Canada visant à «enrichir son offre culturelle sur ses plateformes». On en saura plus à ce sujet dans les prochaines semaines, a-t-on précisé mardi.

