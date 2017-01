L'est du pays se prépare pour d'autres précipitations

ADVERTISEMENT

Une dépression en provenance des Rocheuses américaines s'amène sur l'est du Canada et balaiera plusieurs provinces au cours des prochaines heures, de l'est ontarien à la Nouvelle-Écosse. La tempête générera un cocktail de précipitations qui varieront en fonction des régions.

Environnement Canada a émis plusieurs avertissements de tempête hivernale, de neige, de pluie verglaçante, de pluie et de vent pour l'est du pays.

Des routes, rues, trottoirs et terrains de stationnement risquent ainsi de devenir glissants ou enneigés. Les vents forts combinés à la neige pourraient également réduire la visibilité dans ces secteurs.

La tempête a déjà atteint l’est de l'Ontario, où elle sévit actuellement sous forme de pluie verglaçante en raison des températures qui flirtent avec le point de congélation. Ces précipitations atteindront le sud-ouest du Québec au cours des prochaines heures.

Si Montréal sera relativement épargnée, avec 5 centimètres de neige et un peu de pluie verglaçante, l'est du Québec et le nord du Nouveau-Brunswick seront plus touchés. Les accumulations de neige varieront de 15 à 25 cm, avec une pointe à 30 cm dans la région de la Capitale-Nationale.

Dans le reste des provinces, soit le sud du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et la côte ouest de Terre-Neuve, ce sont plutôt des avertissements de vent qui ont été émis.

Le transporteur Orléans express a averti que tous les départs provenant et/ou en direction du Québec et des Maritimes étaient conditionnels, c’est-à-dire « assujettis aux conditions routières et météorologiques ». Plusieurs retards, annulations et/ou interruptions de parcours sont donc à prévoir.