Le syndrome prémenstruel mieux compris

Le calcium en premier. «Certaines études ont prouvé que le taux de calcium est moins élevé dans le corps des femmes pendant les menstruations», explique Christopher Calapai, un médecin de famille de New York.

Bien s'hydrater. «Même si ça semble normal, boire beaucoup d’eau vous aidera à faire passer les crampes et à rendre vos fluides plus liquides», explique le médecin.

Mangez beaucoup de légumes. Pour certaines, perdre une bonne quantité de sang peut mener à une carence en fer. Le kale, les épinards et le brocoli peuvent donc vous aider à garder un bon taux de fer.

Déposez votre verre d’alcool. «Une étude publiée dans le British Journal of Obstetrics and Gynecology a démontré que les femmes qui consomment régulièrement de l’alcool ont plus tendance à avoir des crampes sévères», explique Christopher Calapai.