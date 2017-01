12 conseils pour les couples tentés par un trip à trois

ADVERTISEMENT

Les trips à trois sont de moins en moins tabous, et ce, autant chez les célibataires que les personnes en couple.

Des recherches indiquent d’ailleurs que de plus en plus de gens ont déjà eu une aventure à trois. En 2013, The Data Report révélait que 20 % des hommes et des femmes ayant participé à un sondage à Hong Kong, Londres, Moscou, New York, Sao Paulo avaient déjà fait l’amour à trois.

Un autre sondage publié dans Archives of Sexual Behaviour soulignait pour sa part que 80 % des hommes et 33 % des femmes seraient ouvert à prendre part à un trip à trois.

Mais comment faire pour que cette expérience se déroule bien et que chacun en retire du plaisir?

Dans la galerie ci-dessous, découvrez 12 conseils pour les hommes et les femmes désirant assouvir ce fantasme :

Abordez le sujet subtilement Amenez indirectement le sujet sur la table plutôt que de proposer d’emblée une liste de personnes avec qui vous voudriez faire un trip à trois à votre partenaire. Dites, par exemple, que vous avez lu un article et que vous désirez connaître son opinion sur le sujet.

Pensez à ce que vous voulez Il y a plusieurs raisons de vouloir participer à un trip à trois. Que ce soit pour coucher avec quelqu’un qui voudra expérimenter certaines choses qui n'intéressent pas votre partenaire, pour pimenter votre vie de couple, ou pour le simple plaisir de la chose, pensez à ce que vous voulez et voyez si vos motivations sont compatibles avec celles de votre conjoint.

Mettre ses limites Pour que cette expérience soit agréable pour tout le monde, n’hésitez jamais à dire ce que vous acceptez et n’acceptez pas de faire à tout moment, et ce, aussi bien avant que pendant la relation.

Soyez précis N’ayez pas une simple conversation avant de vous lancer dans un trip à trois. Énumérez vos désirs et limites de façon précise. Dites si vous êtes à l’aise de voir votre partenaire embrasser quelqu’un d’autre, si l’autre personne peut rester après la relation, si celle-ci doit être un inconnu, etc.

Respectez ces limites Si votre partenaire ne veut pas faire quelque chose, respectez son choix. Vous ne pouvez jamais mettre de la pression ou forcer qui que ce soit à essayer quelque chose qui ne l’intéresse pas.

Protégez-vous Prenez les mesures nécessaires pour vous protéger contre les ITS et éviter une grossesse non désirée. Soyez honnête à propos de vos préférences et de votre santé sexuelle, et exigez la même chose de vos partenaires.

Si vous y prenez goût… Une fois peut devenir coutume et vous serez peut-être tenté de reproduire l’expérience et d’essayer de nouvelles choses par la suite. Tenez votre conjoint au fait de ce que vous êtes prêt à expérimenter.

L’inconvénient de la spontanéité La plupart des gens souhaitent qu’un trip à trois se produise de façon spontanée. Le problème, c’est que cette expérience peut alors se produire pour les mauvaises raisons sans que tout le monde soit totalement à l’aise. Certains seront également froissés, par exemple, en voyant leur conjoint essayer quelque chose avec une autre personne qu’il n’avait jamais voulu expérimenter auparavant.

Mais vous ne pouvez pas tout planifier non plus... Vous ne pouvez prédire ce que vous ressentirez durant la relation. Vous serez peut-être jaloux de voir votre douce moitié avec une autre personne, ou vous serez peut-être plus à l’aise que vous l’aviez escompté et serez enclin à essayer de nouvelles choses. Soyez prêt à toute éventualité.

La troisième personne n’est pas un jouet Même si elle vous est totalement inconnue, la troisième personne impliquée dans cette aventure demeure un être humain. Ne négligez pas ses sentiments, ses limites et ses préférences.

La suite des choses Pensez à quel genre de relation vous désirez entretenir après coup avec la troisième personne impliquée. Voudriez-vous retenter l’expérience avec elle? L’inclure dans votre cercle d’amis? Ou voulez-vous ne vous en tenir qu'à une histoire d’un soir? Assurez-vous que tout le monde soit sur la même longueur d’onde à ce sujet.

Vous n'avez pas à aller jusqu'au bout Il y a plusieurs façons de jouer avec la simple idée d'un trip à trois avant (ou au lieu) d'en faire véritablement l'expérience. Vous pouvez d'abord tenter de stimuler l'imagination et les sens de votre conjoint tandis que vous faites l'amour et voyez comment les choses évoluent par la suite.

Cet article initialement publié par Terri Coles sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.